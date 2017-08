Članovi, na tržištu ne vrijedite ni marku

Komisija za koncesije BiH od osnivanja do danas potrošila je petnaestak miliona maraka i nije izdala nijednu koncesiju, a kako stvari stoje ni u doglednoj budućnosti neće uraditi ništa jer koncesionarstvo je u isključivoj nadležnosti entiteta, i s njim BiH, kao država, nema nikakve veze.

Uprkos tome, iako neefikasna, nepotrebna i skupa, Komisija za koncesije BiH, čiji članovi mjesečno, za ništa, dobiju po oko 3.500 KM nastaviće da postoji, troši pare i služi za uhljebljivanje partijskih parazita.

Kome treba Komisija za koncesije BiH? Nikome, osim nezrelim, nedoraslim političarima i njihovim strankama, kojima je samo bitno da u imenu stoji naziv Bosne i Hercegovine. To što Komisija ne radi ništa, što su u njenom sastavu ljudi odavno zreli za penziju i što se cjelokupna javnost već godinama s njom sprda, to je nebitno, jer je nekome u interesu da to postoji na nivou države i tu više nema rasprave.

Svako ukazivanje na njen nerad i besmislenost postojanja se doživljava kao udar na državu i njene institucije i dok god je tako, BiH, RS i FBiH će biti na začelju Evrope i sa političkim, partijskim elitama, koje će, kako je krenulo, još malo gaziti po narodu.

Zar nije bolje i svrsishodnije taj milion KM, koji godišnje potroši Komisija za koncesije BiH, dati za školovanje i usavršavanje studenata, opremanje školskih kabineta, podsticanju izvoza ili kao pomoć socijalnim slučajevima?

Mada, kad bolje razmislim gdje bi onda HDZ, SNSD, SDS, PDP, SBB ili SDA sa svojim kadrovima i gdje bi mamini i tatini sinovi, "zaslužni" pojedinci i poneki penzioner zaradili platu, sitnicu od oko 3.500 KM.

Na tržištu rada sigurno ne, tamo ne vrijede nijedne jedine marke.