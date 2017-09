Dostojanstveno materinstvo

Nije samo društvo, već je i država često nezaposlene majke shvatala olako i bez razumijevanja važnosti njihovog posla. Niko nije vidio razlog za njihov umor, niko nije primjećivao sve te nekome možda sitne, ali neophodne i zahtjevne stvari koje one čine za svoju kuću i porodicu.

Od majki se očekuje da učine sve za svoju djecu i da se "ne žale", jer je to njihova odgovornost. One imaju zahtjevan posao, a on počinje od jutra pa do odlaska na spavanje, rade vikendima i noću. Taj posao je do sada bio neplaćen, ali od naredne godine Vlada Republike Srpske će uvesti naknade za nezaposlene porodilje u visini minimalne plate, s ciljem da se smanji razlika između zaposlenih i nezaposlenih porodilja i da nezaposlene porodilje primaju određenu finansijsku pomoć tokom perioda za koji se zaposlene porodilje nalaze na plaćenom porodiljskom bolovanju. Sve nezaposlene porodilje primaće mjesečnu naknadu u visini od 405 KM u trajanju od 12, odnosno 18 mjeseci za treće dijete.

I vrijeme je da se ide u pravcu bolje zaštite nezaposlenih majki, da im se da bolja podrška i pruži mogućnost dostojanstvenog materinstva, a ne da u siromaštvu odgajaju svoju djecu. Ova naknada ide na pravu adresu i u pravi čas. Zapravo, nadam se da nije kasno i da imamo vremena, jer dok je jedan dio našeg stanovništa već na granicama, drugi razmišlja kako bi mogao otići.

Nadam se i da ove naknade neće stvoriti efekat odustajanja od zaposlenja radno sposobnih žena, čije je pravo na izbor samo prividno, jer izbor između naknade i postojećih loših uslova na tržištu rada, zapravo i nije izbor. I da... dok nadležni tvrde da će se ovim pomoći majkama i podstaći natalitet, pitam se slijedi li novi kredit, od čega će se naknade plaćati, hoće li ovo dodatno ugroziti državne finansije?