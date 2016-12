Džuma-namaz na fakultetima

Jasno je da se u Bosni i Hercegovini teži uvođenju bar elemenata šerijatskog zakona gdje god je to moguće. Naravno, s nadom da će se jednog dana on u potpunosti poštovati.

Takva se nametanja po pravilu pravdaju različitim konvencijama, aktima, bjelosvjetskim i domaćim propisima o zaštiti svakojakih prava. Formalno tako i jeste. Ali, pošteno govoreći, srž i ove odluke Senata Univerziteta u Sarajevu daleko je od toga. U pitanju je bezobrazni sofizam, jer se, navodno, odluka odnosi i na pripadnike pravoslavne i rimokatoličke vjeroispovijesti. A kolika je vjerovatnoća da se ispiti i predavanja zakažu nedjeljom ujutro?! Nedjelja kao neradni dan zaista se razvila pod uticajem hrišćanskih shvatanja. Ali je, istini za volju, hrišćanski okvir odavno prevazišla, te je postala svjetski prihvaćen neradni dan (dakle, i u nehrišćanskim kulturama). Ne praštajući joj hrišćansko porijeklo, naročito islamske zemlje insistiraju na petku kao neradnom danu (u nekim državama to je subota), što se vrlo lagano pokušava uvesti u Sarajevo, a docnije i u druge krajeve Bosne i Hercegovine. Kada sam pročitao saopštenje u vezi s ovom odlukom Senata, postavio sam sebi pitanje: o kakvoj se diskriminaciji radi ako su studenti voljni da idu na džuma-namaz mogli bez posljedica izaći s nastave, jer bi im profesori to uvijek dozvoljavali?! Opet se pribjeglo sofizmu: diskriminisane su žene, koje ne prisustvuju namazu, i pripadnici drugih vjeroispovijesti. Oni ostaju na nastavi. Savez studenata odredio je ko je diskriminisan, a ko ne. Javi li se ijedan pravoslavni student (ako ih uopšte i ima) da kaže kako se osjeća uvrijeđenim jer je profesor dopustio njegovom kolegi da ide na džuma-namaz? Naravno da ne. U pitanju je iskonstruisan "problem", a njegov jedan i jedini cilj jeste postepeno društveno uređenje po uzusima islama. To pravo nikome ne sporim. Ali na nekom drugom mjestu.

I, naravno, otvoreno, a ne zamućeno i uvijeno u kvazipriču o brizi za poštovanje drugih.

*mr Danijel DOJČINOVIĆ, viši asistent Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci