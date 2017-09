Džumi rezultatom protiv kritike

I dok su ga mnogi osuđivali, kritikovali njegov temperament, rasprave sa sudijama, a neki sebi dali i tu slobodu da komentarišu čak vjerske rituale njegove djevojke i manekenke Dejane Živković na tribinama prije meča, Damir Džumhur je u nedjelju u prvi plan stavio ono što je za navijače i njegovu sportsku karijeru najvažnije, a to je rezultat.

Dok bi se mnogi na njegovom mjestu upuštali u javne rasprave sa pojedincima ili na kritike medija reagovali kontrasaopštenjima ili svađom, Džumhur je kritičarima nakon šest profesionalnih sezona odgovorio ostvarenjem sna i osvajanjem prvog ATP turnira u karijeri.

Često osporavani Sarajlija u profi tenis je ušao 2011. godine kao 1008. igrač na svijetu. Zanimljivo, iste godine ostvario je napredak od 669 mjesta. Danas popularni Džumi zauzima 40. poziciju na ATP listi i jedini je bh. igrač sa ATP naslovom.

Trijumfi protiv Rafaela Nadala, Stena Vavrinke, Tomaša Berdiha, te u nedjelju u finalu turnira u Sankt Peterburgu protiv Fabija Fonjinija su dokaz da se samo ogromnim radom može nešto postići u bilo kojem poslu, a kamoli u tenisu, koji traži potpunu posvećenost.

Popularni Džumi, koji je prošle godine osvojio srca čitalaca "Nezavisnih novina" i posjetilaca portala www.nezavisne.com, u nedjelju je skinuo veliki teret sa sebe i ušao u krug besmrtnih.

Korak po korak je gradio svoju karijeru, koju više niko ne može da ospori. Konačno ima ozbiljan rezultat, a on je još veći kada se zna da je do njega došao isključivo svojim trudom, bez podrške države, koja je odavno digla ruke od sporta. Zahvaljujući njemu bh. tenis je živ i on se sada prati sa mnogo većom pažnjom nego ranijih godina.

Danas zapravo tenis prate i navijači, a ne samo samoproglašeni poznavaoci "bijelog sporta", kojima je od nečijeg uspjeha bitniji podsmijeh ili lajk na društvenim mrežama.