Fotelja iznad svega!

Kako li je samo lijepo biti u koži ovdašnjih vlastodržaca. I kako to sama imenica upućuje to je vrsta, "sorta" ljudi koji drže vlast. A kada je u pitanju BiH, oni koji u fotelje "zalegnu" vlast drže po svaku cijenu.

Znale su i vlade padati, i državom krize drmati, bili smo svjedoci mnogih afera, očitih i brutalnih lopovluka, no, kada je u pitanju BiH, vlast se drži sve dok vas s nje ne uklone fizički, kakvom policijskopravosudnom akcijom, odnosno dok ne iscrpite sve mogućnosti postizbornih žalbi.

I kako onda, zapravo, koga uopće, može li ikoga da začudi stanje nazvano "ni tam'ni vam'", u okviru kojeg nam naši politički prvaci, mrtvihladni, najavljuju da oni jedni s drugim ne pričaju "iz ovih ili onih razloga", da država jeste zapala u tešku i duboku krizu, ali da će oni jedni s drugima ipak i dalje vladati ovom državom!? I to ne bilo kako, nego "tehnički", u narednih 18 mjeseci, dakle sve do općih izbora u oktobru 2018. godine?

Jednom je jedan putniknamirnik iz daleke Švedske (nije Šved, već naš čovjek, ali "hiljadu godina" tamo) rekao da nema ljepše i potentnije zemlje u Evropi, ali ni većih lopova koji je peljuše.

"Šveđanin bi od Krajine ili Mostara za nekoliko mjeseci napravio svjetsku turističku atrakciju", ostalo je zapisano u jednom memoaru.

I nije on rekao ništa epohalno, to znaju, vjerujem, mnogi od nas, ali šta vrijedi kada ništa ne činimo da se to popravi. Kada i ne pokušavamo poboljšati kvalitet vlastitog života. Kada ne činimo ama baš ništa da svojoj djeci pokušamo osigurati stabilniju budućnost od ove koja im je na silu zapisana.

Dobro su nas, ruku na srce, sve skupa izdresirali da skočimo jedni na druge na najosjetljivija pitanja, ona koja se uvijek, ali bukvalno uvijek, povlače onda kada je zemlja, ili neki njen dio, na granici socijalnog bunta.

Potvrđeno je to i nedavno, naš čovjek uistinu može gledati i Mađara, i Rumuna, i Srbijanca kako sedmicama protestuje, ali ni počešat se neće zbog toga. Njemu se živo fućka za "tamo neke" komšije koji pokušavaju izdejstvovati bolji i dostojniji život.

I tako, da se vratimo suštini. Državom će, dakle, narednih 18 mjeseci vladati "tehnička vlast". Niko ni s kim (ili malo ko s drugim) se previše ne ljubi, ali svi su skupa zaljubljeni u fotelje.

Kako će sve to skupa izgledati, i šta možemo očekivati, potpuno je izvjesno.

Bilo koje neriješeno pitanje biće pravdano nemogućnošću "tehničke vlade" da bilo šta učini.