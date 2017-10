Hoće li Meša platiti najveći ceh?

Fudbalska reprezentacija BiH nije uspjela da ponovi uspjeh od prije četiri godine, kada je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Tada je "zmajeve" na najveću svjetsku smotru fudbala odveo Safet Sušić, a osokoljena bh. javnost je očekivala da to isto učini i Mehmed Baždarević. Popularni Meša to, nažalost, nije uspio. Kako, zašto, pitaju se mnogi.

Iako je najlakše biti general poslije bitke, ono što je neosporno je to da je bilo mnogo grešaka, iskreno, i previše za kvalifikacije za veliko takmičenje kakvo je Mundijal.

Istina je da će naredne godine u Rusiji biti slabijih timova nego što su to momci iz BiH, ali isto tako je činjenica da niko tamo neće otići, a da to nije zaslužio. Ako je gledati subotnju utakmicu sa Belgijom, zaslužili su to i "zmajevi", uprkos porazu od Belgije, ali isto tako treba biti iskren i sjetiti se, blago rečeno, loše predstave u meču sa Kiprom.

Mnogo toga je uticalo na ovakav ishod, bilo je tu, osim sopstvenih grešaka, i loše sreće te još gorih sudijskih odluka, ali kada se konstantno hoda po ivici, i jedan pogrešan korak je dovoljan da padnete.

Drugi uzastopni neuspjeh u kvalifikacijama (EP u Francuskoj, SP u Rusiji) vjerovatno će donijeti neke promjene u redovima "zmajeva".

Sada slijede analize, a vjerovatno i potraga za krivcem. Ko je najodgovorniji, igrači, trener ili svi podjednako.

Nakon što se odradi posljednje kolo sa Estonijom, neki igrači će se gotovo sigurno oprostiti od bh. dresa, a u najtežem položaju biće upravo selektor Baždarević, kojem čelnici bh. fudbalske vlade teško da će ponuditi treći mandat. Nakon tri godine provedene na klupi bh. tima, najvjerovatnije će svoju poziciju morati prepustiti nekome drugom.

Mehmed Baždarević je živio za plasman na Mundijal, ali nije uspio u toj namjeri da odvede najbolje bh. fudbalere u Rusiji.