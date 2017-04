Horizontalna i vertikalna signalizacija

Prije dvije godine razgovarao sam s jednim Francuzom na jeziku koji ni meni ni njemu nije maternji. Reče mi da je surfajući internetom primijetio kako je BiH bogata prirodnim ljepotama i da bi volio posjetiti Banjaluku, Sarajevo, Mostar i Trebinje.

Pažljivo sam slušao i bodrio ga rekavši mu kako je sve to istina i da imamo lijepu zemlju koju zaista vrijedi vidjeti.

I moje i njegovo oduševljenje trajalo je do momenta kada mi je saopštio da tu postoji jedan problem. Naime, čuo je da vandali uklanjaju oznake s terena zagađenih minama i da nam je većina saobraćajnih znakova išarana sprejom.

Upitao me da li je to istina. Ja se napravih da ga ne razumijem zbog jakog francuskog akcenta koji koristi u izgovoru. On polako ponovi pitanje, a ja se opet "napravih Englez". Dalje neugodnosti spasio me jedan Italijan koji nam se pridružio i počeo priču o motociklima.

Kažu da su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odustali od postavljanja ćiriličnih natpisa na putokazima, jer samo što ih stave, neko ih unakazi sprejom. Vandali nađu način da dohvate znakove i na šest metara visine, a da ih, gle čuda, niko ne primijeti. Ništa bolja situacija nije ni u drugim kantonima FBiH niti u RS.

Na većini TV kanala u BiH svakodnevno možemo vidjeti da roditelji teško oboljele djece pokušavaju naći novac za hitne operacije u inostranstvu.

Kad pomislim na stajališta gradskog prevoza u našim, ali i u gradovima regiona, i kad na to dodam horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, shvatam da Balkan, osim što ima izobilje prirodnih resursa, vrvi od raznih oblika vandalizma.

Zvuči smiješno, ali i to bi dosjetljivima moglo poslužiti kao stabilan izvor dodatnih prihoda. Valjda bi u svakoj pravnoj državi moralo biti normalno da policija pohvata rušitelje, da šteta od njih bude naplaćena, a bogami i paprena kazna zbog uništavanja javne imovine.

Pitam gospodu političare na svim nivoima vlasti u BiH, koja u svojim rukama manje-više ima i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast: Da li bi nam putevi bili bezbjedniji, a sela i gradovi uredniji kada bismo počeli kažnjavati prestupnike? Da li bi nas tada posjećivalo više turista? I što je najvažnije, koliko hitnih operacija bi moglo biti plaćeno sredstvima koja bacamo na nove table, te naplatom novčanih kazni delinkventima?

Ovdje i jedni, i drugi, i treći i ostali veoma dobro razumiju o čemu se radi pa im fora s akcentom s početka priče (kao ni meni) ne može biti ni od kakve koristi.