"Hvala stranci, valjala mi je više nego mater"

Postoji legenda koja kaže - lakše ćete dobiti posao ako se učlanite u političku partiju. Za razliku od najpoznatije bapske legende na ovim prostorima, one o mitskom čudovištu drekavcu, koje čovjeka koji zaluta u šumi jaše čitavu noć sve do svanuća, ova prva je apsolutno tačna.

Koliko nesposobnih, glupih i lijenih ljudi imate samo u svom okruženju? Vjerovatno mnogo. A gdje su ti ljudi sada? Pa dobar dio njih je zaposlen po opštinama, ministarstvima, raznim gradskim i državnim agencijama, javnim preduzećima.

Dok ste vi učili, vrijedno radili i borili se za svoju budućnost, jer su vas roditelji uvjerili da to tako treba, oni su prvo postali mladi aktivisti stranke. Nakon toga jedno vrijeme prolazili su dril da se oni odozgo, glavonje, uvjere da su podobni i poslušni. U tom vremenu lijepe se plakati s likom vođe, hvata se jadni narod po ulicama i nagovara za koga da glasa, istovaraju se sokovi i pivo za predizbornu šatru.

Malo-pomalo došli su i prvi ozbiljni zadaci, pljuvanje s protivnicima, veličanje vlasti i pričanje kako nikada nije bilo bolje (potrčko vladajuće partije), ili napadi na vlast, poticanje na proteste i uporno laganje kako su, dok su oni bili glavni, tekli med i mlijeko (potrčko opozicije).

Kada se i ova stepenica uspješno preskoči, onda je došlo vrijeme za prvo uhljebljenje, vjerovatno u neku od gorenavedenih institucija. Naravno, bez poštenog konkursa i ispunjavanja ikakvih potrebnih uslova i predznanja.

Poslije nekoliko godina uhljebu je funkcija koju pošten svijet može samo da sanja postala malo i on ište više. Za to vrijeme je, hvala partiji i lideru, završio i neki od privatnih "fakulteta", a bogami i magistriralo se. I tako on uz manja odskakanja, narode jadni, dođe od plakata do mjesta direktora javnog preduzeća.

I zato nam i jeste ovako, zato smo gladni, žedni, bosi i goli. Zato jer nas vode poltroni i glupani, a ne intelektualci s karakterom. Stranačkom raspodjelom stranački kadrovi se bore da se proguraju na čela firmi i instituacija samo da bi zapošljavali i krčmili imovinu. Tako su uništili šta se dalo uništiti.

Neki dan pročitam naslov "Od prvog sljedećeg konkursa direktor nijednog javnog preduzeća neće moći biti član političke stranke".

Ipak, na kraju se nisam previše obradovao, čitanjem prvog pasusa vidio sam da se radi o Srbiji, a ne o BiH. Nažalost, realnost je u ovom pokušaju od države takva da bi Nikola Tesla, da je živ, u BiH vjerovatno bio zaposlen kao domar negdje u Zavidovićima.