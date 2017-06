Ima li posla ili nema?

Kada je prošli mjesec predsjednik RS izjavio da posla ima, ali da niko neće da vozi kamione i da brojna radna mjesta nemaju radnike, ta konstatacija je izazvala bujicu reakcija.

Prošle sedmice uputili smo se u ljevčanska sela odakle dolaze najkvalitetnije sorte povrća, voća i cvijeća, a vrijedni domaćini imaju plastenička prostranstva koja uglavnom sami obrađuju.

Bukvalno u svakom domaćinstvu koje smo posjetili požalili su se da je im boljka pronalazak radne snage, pogotovo u sezonama roda. Oni koji iole hoće da rade takve poslove u plastenicima su uglavnom žene srednje dobi.

Upitah prvo za platu pa mi jedan domaćin reče da svoje radnice, koje sam zatekla kako piju kafu dok su punile saksije zemljom, plaća oko 1.000 KM, a da imaju dva topla obroka i dvije kafe.

Posao nije lak, nekada rade i preko 10 sati, gazda dolazi po njih i vraća ih kući, ali osim tih nekoliko stalnih radnika jako im je teško naći dodatnu radnu snagu. Tih dana održavao se i Sajam zapošljavanja u Banjaluci, tražili su se poslovi i nudili radna mjesta. Naletjeh na zanimljivu priču da je u Kotor Varošu privrednicima gotovo nemoguće naći više radnika odjednom jer je ova opštinica primjer razvijene lokalne zajednice u kojoj je mala stopa nezaposlenosti. Nekoliko privrednika iz Kotor Varoša potvrdilo mi je da radnici tamo putuju iz susjednih opština, a iako im je često i plaćen prevoz, mnogi odbijaju takve poslove.

I sama sam godinama radila honorarne poslove i to često za crkavicu, svjesna da nam je tako kako je i da od nečega početi moram, pa me interesovalo i to šta nezaposleni kažu na ovu skoro pa bizarnu situaciju. Njihovo objašnjenje je da je sve ovo posljedica dosadašnjeg nepovjerenja prema poslodavcima jer su već dosta puta bili izvarani.

Moram priznati da je prvo na šta sam pomislila dok sam pisala tekst o tome kako poslodavci nemaju radne snage u državi u kojoj svaka kuća ima fioku sa radnom knjižicom da ću proći verbalno kamenovana kao svi koji tvrde da ima posla.