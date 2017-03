Institucije ne vide diskriminaciju

Sistemske nelogičnosti u Bosni i Hercegovini ušle su u sve pore, kako javne, tako i privatne sfere života njenih građana, pa među njima ni slijepi nisu ostali pošteđeni, a onemogućeno im je tajno i neposredno ostvarivanje biračkog prava.

Naime, slijepe i slabovide osobe u BiH mogu glasati isključivo posredstvom "lica od povjerenja" ili izlaskom nadležne komisije, što nije ni tajno ni neposredno, a ni u skladu s praksom i izbornim pravom koje ostvaruju građani BiH, a koji sticajem srećnih okolnosti nemaju ovaj invaliditet.

Riječ je o sistemskom problemu, koji povlači niz drugih, a da bi se riješio potrebno je mijenjati Izborni zakon i pronaći model koji bi na najadekvatniji način omogućio slijepim osobama da samostalno biraju.

Očito je da se ne vrši dovoljan pritisak na nadležne u ovom slučaju, a razlog je krajnje tragičan. Udruženja slijepih složna su u ocjeni da postoji niz drugih gorućih problema s kojima se suočavaju i da im ovaj nije u prvom planu.

Žalosno je to što smo došli do toga da nam zbog nedostatka osnovnih potreba nije do rješavanja ovakvih pitanja i radije bismo trpjeli diskriminaciju po osnovu biračkog prava nego da nemamo pomagala, pristupačne prilaze institucijama, pješačkim prelazima, trotoarima i sve ono što slijepim osobama život znači.

Treba li nam veći dokaz da smo dotakli dno od toga da ljudi zbog borbe za osnovne životne potrebe nemaju ni volje ni vremena da se bore za "potrebe drugog reda".

Ponekad iskoči neki pojedinac koji samo podsjeti da je lista njihovih problema zapravo mnogo duža i da institucije već previše kasne s njihovim rješenjima, ali sve ostaje samo na tome.

Nije realno ni očekivati da se problemi rješavaju bez ikakvog reda, ali da se počnu rješavati bilo kojim redom već je krajnje vrijeme.

Koliko nam gori pod nogama ne osjećaju samo osobe s invaliditetom, a da smo izgubili i posljednju nadu i vjeru u institucije najvjerodostojnije svjedoči dužina redova pred ambasadama.