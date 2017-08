Jasna poruka iza nejasnog nameta

Uvođenjem bezobrazno visokih nameta, ne poštujući zakone tržišta i konkurencije, Hrvatska je jasno pokazala kakve planove ima za voće i povrće iz BiH i Srbije koje se uvozi u ovu zemlju.

Jasno je - cilj je da ono preko drakonski visoke naknade za fitosanitarni pregled postane preskupo za običnog potrošača i da kao takvo trune na polici nekog marketa, dok bi se domaće, prije svega zbog ogromne razlike u cijeni, sve pokupovalo.

Jer, šta je to odjednom po pitanju kontrole poskupjelo za preko 20 puta. Da li su u pitanju neke nove, neotkrivene superanalize ili su do sada svjesno to radili o svom trošku pa, eto, sad odlučili da to prekinu. Mislim da nije ni jedno ni drugo.

U pitanju je zamisao kojom bi se riješili neki od tamošnjih problema i prebacili na teren susjeda koji još nisu u EU. Ali, koliko je ona provodiva znaće se veoma brzo jer je najavljeno pokretanje brojnih apelacija pred nadležnim evropskim instancama.

Ono što bi možda trebalo da zabrine više od same odluke hrvatske strane je mlaka reakcija samih nas na klasično zabadanje prsta u oko. Da ne bude zabune, ne smatram da bi i ovu temu trebalo politizovati, ali sigurno bi trebalo komšijama jasno staviti do znanja da se ne mogu igrati trgovine kako žele iako je u pitanju njihova granica.

Za naše susjede smo "treća" zemlja kada mi treba da prodamo nešto njima, ali kada oni nama prodaju svoje proizvode kojih na ovdašnjim policama ima gotovo jednako kao i domaćih, onda smo im na prvom mjestu.

Oni nama sigurno ne bi tako jednostavno dozvolili da im se miješamo u međudržavni biznis pa bismo mi sa takvom ili sličnom odlukom ili, bolje rečeno, nametom bili optuženi za carinski rat, diskriminaciju ili ko zna šta drugo.