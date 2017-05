Kad bi Tito vaskrsn'o

Nekako uvijek u ovo doba dopadne me čast da se osvrnem na 9. maj kao dan kada je Evropa pobijedila fašizam, najveće zlo u istoriji čovje-čanstva.

Dobro je sebi, pa makar jednom godišnje, dati na ovakav način oduška u evociranju uspomena na jedno vrijeme, jedan sistem potpuno drugači-jih vrijednosti, onih koje su počivale na pravdi, poštenju, časti, jednakosti, a prezirale laž, obma-nu, lopovluk i radikalizam, sve ono što imamo danas.

Teško je uistinu današnjim generacijama objasni-ti šta su to tekovine narodnooslobodilačke, anti-fašističke borbe na ovim prostorima, kako je bilo živjeti u društvu jednakih i kako je uopće bilo mo-guće da svako od nas (naših roditelja) može sa-graditi vikednicu, kupiti auto, otići na more...

Još je teže objasniti im razliku između vrijednosti života u socijalističkom sistemu i mučenja u ovim pokušajima od država. Ali pokušaćemo.

Bilo je to doba kada smo imali društveni sistem jednakih, jednu partiju i predsjednika kojem su se duboko divili i Istok i Zapad. Bilo je to vrijeme u kojem nismo imali parlamentarnu demokratiju - a da je bogdo, ovakvom kakva je danas, naše oči nikada nisu ni ugledale (ne bismo, ako ništa, onda dobili ovoliku količinu lopova i kriminala-ca).

Bilo je to vrijeme, dragi naši mladi naraštaji, kada niko nije pitao kako se zovete, ko vam je otac, a ko mater. Bilo je to vrijeme kad ste mogli od-sjesti u Vardaru ili na Triglavu, kampovati gdje poželite, otići na more gdje vas misli odvedu, po-tpuno sigurni da vas niko neće ni pogledati... I u ta vremena mogli ste se moliti bogu, ali to ste radili samo za sebe. Vjera je bila privatna stvar, a ne široko rašireni populizam.

Bilo je to vrijeme kada je postojao i izolovani morski otočić, u koji su na klesanje kamena sla-ni svi ovakvi kakvi danas provode svoje fašizme i kradu od naroda!

Bilo je to vrijeme kada smo svi imali para, kada je Balkan bio Zapad za današnji Istok, koji je da-nas Zapad za Balkan. Kada smo bili hadžije i go-spoda za svakog Mađara, Poljaka, Čeha, Rumu-na, Bugara (a bogami i dobar dio Evrope), od kojih smo za "tri črvene" mogli kupiti šta poželi-mo.

A šta imamo danas? Može li iko normalan, sem dvadesetak najmoćijih porodica i njihovih partij-skih satelita i ostalih polupriključaka, porediti ove krajnosti?

A sve smo to dobili na tekovinama pobjede nad fašizmom i najmračnijim ideologijama koje je čo-vjekov um bio u stanju da osmisli. Zato je 9. maj toliko značajan, on pravi najprostiju razliku između dobra i zla. A svi ovi prikriveni "antifašisti" i sijači mržnje kad-tad će otići na smetljište pro-šlosti.