Kad politika uđe u školu

Prvog dana škole uvijek se govori o manjku đaka, višku nastavnog kadra i negativnoj statistici, poput one koliko škola je zatvoreno, a koliko njih strepi od ovog scenarija. Đaka ima, negdje više, negdje manje, ali ih ima. U gradovima su škole pune, u selima je drugačija slika. To je posljedica migracija, nije to ništa novo, samo se javnost u nedostatku drugih, interesantnijih tema svakog 1. septembra iznenadi kada shvati da sve više roditelja želi da im djeca odrastaju i obrazuju se na vrelom asfaltu, a ne u seoskoj idili. U toj idili je, ruku na srce, teško opstati, egzistencijalno, bilo kome, a pogotovo roditeljima sa školarcima. Ove godine prvog školskog dana obrazovna ustanova u Petrovu je u centru pažnje, ne zato što nema đaka, nego zato što njeni nastavnici ne žele da rade. Kažu da štrajkuju, a ja bih rekla da "tjeraju mak na konac" jer su toliko lojalni bivšem direktoru, da novom, inače svom radnom kolegi nisu dali priliku da obavlja svoj posao. Saga traje već tri mjeseca i još joj se ne nazire kraj, a bilo bi dobro da prestanu da se inate i vrate se u učionice.

Nastavnici uporno ponavljaju da im je politika dovela dojučerašnjeg kolegu na čelo škole, a "zaboravili" su da je uz pomoć te iste politike prethodnik aktuelnog direktora u dva mandata vodio školu. Zbog svega toga trpe djeca, koja nisu naučila cijelo gradivo ni iz prošle školske godine, a došlo je vrijeme da se pozabave novim. Đaci su postali taoci svojih nastavnika. Zapravo grupe njih koji su spremni na revoluciju samo da bi bivšem direktoru obezbijedili još jedan rukovodeći mandat, pa bi on iz fotelje za koju godinu uplovio u penzionerske vode. Naravno, to otvoreno niko od njih neće reći, kao što se neće prevariti i kazati da je zapravo cijela frka u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" počela zbog famoznog audio-snimka koji kruži Ozrenom, a koji je nastao na školskoj slavi. Tada je, kažu Ozrenci, bivši direktor škole tajno snimao goste, među kojima je bio i predsjednik lokalnog odbora jedne stranke. Taj kompromitujući snimak ga je koštao pozicije, a kada je toga postao svjestan, navodno je nahuškao kolektiv na građansku neposlušnost. Problem bi mogao da riješi konkurs za novog direktora. A prije njegovog imenovanja, posla u školi bi mogli da imaju i istražni organi, jer pljušte međusobne optužbe i krivične prijave zbog uništavanja službenih knjiga i zloupotrebe pečata škole.