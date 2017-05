Kako se kradu milioni

Kao novinar, neko ko se na istraživački način pokušava baviti svojim poslom (jer smatra da je to jedini ispravan način), prethodnih desetak godina napisao sam bog sami zna koliko tekstova o Ministarstvu odbrane, Oružanim snagama, vojsci naše zemlje, stanju u ovim strukturama i načinima na koje se troše budžetska sredstva, dakle pare svih nas poreskih obveznika.

Dobro se sjećam, vojska i strukture odbrane su svih ovih godina bile pod posebnim povećalom javnosti. Najprije izrazito hvaljene, još od vremena međunarodnog supervizora za reformu odbrane Rafija Gregorijana i Nikole Radovanovića, kao nesumnjivo najuspješnijeg čovjeka u fotelji ministra.

Međutim, od tada, stvari su se naglavačke preokrenule i promijenile nagore.

Nekako uporedo, kako su se mijenjali politički odnosi u BiH, kako su jačale snage destrukcije, a slabilo povjerenje među različitim ideologijama i narodima, tako je narušavano i stanje u odbrambenim strukturama. I jako je bitno u svemu naglasiti da je struktura MO i vojske, kao najglomaznija među svim bh. institucijama, sve vrijeme izrazito pogodno tle za razne vrste mahinacija, korupciju, pa i kriminal kojeg je jako teško (raz)otkriti.

A to su prevashodno javne nabavke. Više nije ni javna tajna, jer o tome postoje egzaktni podaci, kroz sistem javnih nabavki u BiH pokradeni su milioni na vrlo jednostavan način: Oni koji odlučuju o tenderima dogovore nabavku s odabranom firmom koja se javi na tender. Cijena se unaprijed "napumpa", a tender se naštima raznim karakteristikama potraživanja i zahtjevima tako da samo ta firma može da pobijedi. Kasnije se višak "prenapumpane" love bratski podijeli između dvije zainteresirane (lopovske) strane! To se, narodskim rječnikom, zove "ugrađivanje". I to svi znaju, zna to i pravna država, no veli da ne može ništa, jer je teško dokazivo?!

Tako su pokradeni milioni. A mnogo takve opravdane sumnje prethodnih godina adresirano je i prema MO BiH. Vođene su i mnoge istrage, čak su podizane i optužnice protiv najviših funkcionera MO BiH, ali niko nikad nije odgovarao u ovom pokušaju od države.

Upravo nedavno, MO BiH je za 3,2 miliona naručilo goriva za jednogodišnje potrebe, i to po najvišim cijenama?! Mi smo ponovo upozorili na to, ali bojimo se da će opet sve ostati na tome. Zbog svega, zbog utiska da sve što radite - radite uzalud, da to što stavljate glavu u torbu pravnu državu previše ne tangira, sve više mladih, najpametnijih i najobrazovanijih kadrova odlazi što dalje mogu. Jer neće da žive u lopovskoj državi bez perspektive.