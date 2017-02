Nakon što su nam tri godine života uzele svađe i rasprave o Danu Republike u kojima je učestvovala cijela plejada političara, analitičara, diplomata i pravnih eksperata, sprema nam se još jedna, koja će nam, ako međunarodna zajednica dozvoli da se to desi, uzeti barem tri naredne.

Ovog puta bošnjačka politička elita, s obzirom na to da ničim ne može da pokaže da se suštinski radi na ekonomskim i socijalnim reformama, planira da pokrene reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, čime će, naravno, izazvati (očekivanu) reakciju svojih "kolega" s druge strane, pa novi krug apsolutno beskorisnih rasprava koje ničemu ne služe osim da nacionalističke kvazielite zadrži na vlasti, može da započne.

Ponovo će se izredati tužbe i kontratužbe, a pravosuđe će se baviti opet svime osim stvarima kojima bi stvarno trebalo da se bavi: da procesuiraju one koji su opljačkali BiH i njene entitete.

Puno više od toga da li su se u proteklih šest mjeseci pojavili novi argumenti koji bi bacili neko novo svjetlo na ulogu Srbije u bh. ratu, mene bi, recimo, zanimalo ko će biti prvi bh. Sanader? Koji će bh. političar, koji je proteklih 20 godina temeljito opljačkao svoj vlastiti narod, prvi završiti iza rešetaka? Šta bh. pravosuđe radi na tom planu? Zar je stvarno moguće da ti nesposobnjakovići sa platama u četvorocifrenom mjesečnom iznosu, uz sve dodatke, nisu u stanju da makar jednom od vlasnika naših života odrežu desetogodišnju zatvorsku kaznu za to što su nas opljačkali do gole kože?

Današnja bh. stvarnost se vrlo lako može opisati u nekoliko rečenica: javna dobra prešla su u ruke nekoliko pojedinaca zahvaljujući korumpiranim političarima koji nisu ništa uradili da zaštite imovinu i interese običnih građana. Ti pojedinci koji su zahvaljujući korumpiranim političarima dobili sve to silno bogatstvo, dio ukradenog novca koriste da kreiraju zakone koji će im omogućiti dalje pljačkanje koje će pokriti zakonskim propisima kako bi legalizovali endemsku korupciju. Kako bi sve to sakrili stalno podgrijavaju tenzije kojima pokušavaju zamijeniti teze i javnu pažnju otkloniti od suštinskih pitanja koja jednako tište sve. Jer ako se ikad obični građani ove zemlje budu zapitali kako to da su najveći nacionalni "dušebrižnici" postali vlasnici imovine i resursa koji su nekad pripadali svima nama, prvi naš Sanader biće samo pitanje dana.

Samo, kome je to u interesu?

Onima koji pišu tužbe i pokreću osjetljive nacionalne teme sigurno nije.