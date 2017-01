Ko su "patriote" koje prizivaju ratove?

U svim ovim pozivima na rat kojima svjedoči-mo u posljednjih pola godine na svim stranama najviše me nervira povlačenje riječi "patrioti-zam".

Kada se malo zagrebe ispod površine, sve te "patriotske" teme na koje se pozivaju mogu se podijeliti u dvije velike grupe. U jednoj su "naši" velikani iz prošlosti, velike i slavne bitke. To su sve one Nikole Tesle koje čas svojataju jedni čas drugi, Pupini, Boškovići, Andrići i svi oni ko-je "patriote" bukvalno ne vade iz svojih "patriot-skih" usta. U drugoj grupi se nalaze teme koje se kolokvijalno mogu nazvati "krv i tlo" - "naša" "sveta" zemlja, "naše" rijeke, jezera, šume, vo-de, hiljadu otoka, jadranska obala, Triglavi, Đer-dapi, Avale, nacionalni parkovi, autohtono drve-će i životinjske vrste.

Naravno da nam, recimo, Tesla svima može služiti kao uzor. Ali kakve to veze ima s patrioti-zmom? Da li se to Tesla obrazovao u srpskim i hrvatskim školama ili austrijskim i francuskim? Je li slavan postao u Beogradu i Zagrebu ili Njujorku? Čime su to Hrvatska i Srbija konkre-tno doprinijele da on postane jedan od najvećih naučnika koji je ikad živio? Ili geografija: jesu li naše "patriote" bile u dosluhu s Bogom dok je stvarao svijet, pa se pozivaju na prirodne ljepo-te kao izvor "patriotizma"?

Ako mene pitate, jedini pravi patriotizam je ka-da pojedinac svojim riječima i djelima bude in-spirator sadašnjim generacijama. Patriota je učitelj koji zainteresuje djecu da se sutra bave naukom. Patriota je ljekar koji spasi život paci-jentu. Patriota je ktitor koji donira svoj novac u zadužbine, muzeje, ili onaj koji pomogne spor-tski klub, pokloni djeci patike, pomogne da dje-ca iz siromašnih porodica odu na ljetovanje. Pa-triota je novinar koji piše o ratnim zločinima "svojih". Patriotizam je kada predsjednik, pre-mijer, ministar ili narodni poslanik kreiraju pra-vedne zakone koji su isti za sve, patriota je ko svojim primjerom pokazuje šta su poštenje i bri-ga za najslabije u društvu. Patriota je ko otvara radna mjesta, povećava plate, daje povoljan kredit za stan za mlade bračne parove i nudi poreske olakšice za treće dijete.

Riječju, patriota je onaj koji među zemljama i narodima stvara ambijent ekonomske, kulturne i sportske saradnje, onaj koji iz prošlosti uči sa-dašnje generacije da nam budućnost ne ne bi bila obilježena novim ratovima. Patriota "patri-oti" ne odgovara prijetnjama, ratnim pokličima i nacionalizmom. Patriota ostaje dostojanstven, on pruža ruku pomirenja i saradnje i nastoji pro-naći razum, hrabrost za kompromis i dogovor.

To su, za mene, patriote. I ako nas koji ne aplaudiramo kreštanju nacionalističkih lidera ili bivših generala smatrate izdajnicima, onda mi je, iskreno rečeno, baš drago zbog toga.

Ja takav "patriota" kao vi ne bih bio ni za šta na svijetu.