Jednom prilikom dok sam pila kafu sa kolegama, prišla nam je mala Romkinja i tražila nešto novca. Dala sam joj marku, a ona mi je na to ljuto odbrusila: "Baš si glupa, u kojem to kafiću mogu popiti sok za marku". Zaista sam ostala bez teksta, a kolege me i danas zbog toga zadirkuju.

Iako nisam "zakeralo", jednom slučajno priupitah momka koji skuplja neku humanitarnu pomoć (nisam razumjela ni za šta, ni za koga konkretno), iz koje je humanitarne organizacije i može li mi dati neki kontakt. Zbunjeno mi na brzinu mahnu nekom akreditacijom, a kontakt meni nepoznate organizacije kaže da ne zna napamet. Počela sam da ga zapitkujem odakle je ta organizacija i kako to da ne zna na koji način mogu da ih kontaktiram, ali mladić je nestao brzinom vjetra.

Uhvatila sam sebe kasnije nekoliko puta kako ignorišem one koji prose po lokalima, nisam kupovala ni onaj "humanitarni" privjesak koji su mi ostavljali na stolu, a kad sam zaobišla ženu sa slikom oboljele kćerke, kako je tvrdila, zapitala sam se kakav sam ja to čovjek.

Sjetila sam se žene koja je isto tako prosila novac za navodno oboljelu kćerku, pa je uhapšena, a ispostavilo se da je fotografija djevojčice zloupotrijebljena.

Pade mi na pamet i mali Eduardo iz Kiseljaka za kojeg se lani skupljala pomoć, a priča se ispostavila kao lažna. Mnogo je slučajeva koji su otkriveni, a vjerujem i onih koji još nisu, gdje su lažni humanitarci sakupljali novac za nepoznate osobe, lažne bolesti, kao i za oboljele kojima su već uplaćena liječenja.

I svaki put kada sam zaobišla nekog kome "treba" pomoć, u meni se vodio pravi rat, a savjest mi je ključala - šta ako je stvarno bolestan/na, ali zdrav razum mi je govorio da prave humanitarne organizacije imaju veoma efikasne načine da pomoć ode u prave ruke.

Svako malo mediji govore o lažnim volonterima i lažnim bolestima. Vjerujem da smo zbog poplave lažnih humanitaraca svi bili u situaciji da ignorišemo nekoga kome je pomoć zaista bila potrebna.

Zbog takvih situacija jedini siguran način je da pratimo trag novca koji dajemo i da znamo da su otišle u prave ruke.