Most na Svilaju

Zvaničnici BiH, ponižavajući javnost, zajedno sa ministrom iz Hrvatske i gostom iz EU, bez imalo stida i osjećaja za realnost, po drugi put položili su kamen temeljeac za isti projekat izgradnje mosta na rijeci Savi kod Svilaja.

Za razliku od onog prvog "predizbornog kamena temeljca", ovo drugo polaganje nazvali su simboličnim, jedva čekajući da gost iz EU ode kući pa da na njega svale svu krivicu.

Oni to kao nisu htjeli, već je to urađeno zbog Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, koji je, da ne bude zabune, siguran sam, znao da se to radi po drugi put, ali mu kao i ovim našim i manipulatorima iz Hrvatske to nije predstavljalo problem.

Umjesto što se provaljuju, ponižavaju javnost, glume graditelje i Evropejce bolje bi bilo da svi zajedno objasne javnosti ko je kriv što se već punih sedam godina opstruiše taj projekat i što je, recimo, austrijska kompanija "Štrabag" od Hrvatske i BiH naplatila milione KM zbog toga što na vrijeme nije uvedena u taj posao iako je regularno pobijedila na tenderu.

Šta je sa istragom SIPA i Tužilaštva BiH u tom slučaju? Zašto se na tri tendera istoj firmi iz Hrvatske štima taj projekat i zbog čega su evropski kreditori prvobitno bili odustali od finansiranja izgradnje mosta kod Svilaja?

Milione koje je BiH zbog mosta na Svilaju bacila niko više i ne spominje, iako se radilo o očiglednom kriminalu, a namjera da se na taj način uzme novac bila je vidljiva od samog početka. Po ko zna koji put u BiH viđen scenario, posebno kada su tako veliki projekti u pitanju. Milioni uzeti, džepovi napunjeni i nigdje odgovornih, samo je pitanje ko je u ovom slučaju pored "Štrabaga" uzeo pare.

Službenik ili ministar u BiH, Hrvatskoj ili neko treći? Mada je i to manje-više jasno, ali ko još mari za to, bitno je da je kamen temeljac položen.