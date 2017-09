Mostovi koji nas razdvajaju

Kako izgleda "regionalna saradnja" na zapadnom Balkanu odlično može ilustrovati ovaj primjer: BiH ne da Hrvatskoj da gradi pelješki most, Hrvatska na svaki način blokira most na Savi kod Gradiške, a Srbima ne odgovara most kod Svilaja.

Od izgradnje autoputa Sarajevo - Beograd po svemu sudeći neće biti ništa jer se Srbi i Bošnjaci ne mogu dogovoriti o ruti, a krediti za autoputeve iz Transportne zajednice ugroženi su zbog prepucavanja na relaciji Sarajevo - Banjaluka.

Da li je slučajno da smo najsiromašniji i najzavađeniji region Evrope? Da li su nam stvarno uvijek stranci krivi za naše nedaće? Ko nas sada, konkretno, sprečava da sjednemo i dogovorimo da zajedno realizujemo zajedničke projekte, izgradimo mostove i puteve koji će nas povezivati, pa da angažujemo domaće firme i zaposlimo naše radnike?

Međutim, kada se sve ogoli do same suštine, sasvim je jasno u čemu je problem: naši vlastodršci u svim zemljama regiona žive na svađama i podjelama. Oni ne žele Evropu jer ne žele da žive u skladu sa vladavinom prava gdje je bitno kakvu instituciju predstavljaš, a ne čiju partijsku knjižicu nosiš. Na kraju krajeva, ne žele da završe kao Ivo Sanader, bolje im je u maloj zavađenoj državici iz koje mladi ljudi bježe nego u uređenom sistemu koji liči na Evropu.

Kako god okrenete, sve ono što je dobro za obične građane postaje predmet politike i služi za jeftino dobijanje političkih poena.

Ali i to je demokratija.

Birali ste, gledajte.