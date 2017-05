Nećete nigdje bez pasoša

Zavrzlamu oko famoznog 21. marta do kada je važio ugovor sa kompanijom "Milbauer", koja je štampala pasoške knjižice, neki su shvatili ozbiljno, a neki baš i ne. Iako je ugovor produžen, problemi nisu nestali.

Svakodnevni naslovi hoće-neće biti pasoša pljuštali su zimus na sve strane, a građani su hrlili da prije tog roka izvade putnu ispravu. Ipak se dobro sjećam priloga na vijestima gdje jedna gospođa kaže kako mediji "malo pretjeruju" i da je nemoguće da može doći do situacije da se u 21. vijeku onemogući nekome da putuje. Iako se u posljednjem trenutku (kako to obično biva) ugovor vrijedan 11 miliona KM produžio s istom kompanijom, izdavanje pasoških knjižica ipak nije bilo na rangu "tresla se gora, rodio se miš". Kod nas je sve moguće jer se i te kako trese i to zbog probijanja rokova za izdavanje pasoša i nemogućnosti odlaska iz zemlje.

Da pojednostavim: ako vam je istekao pasoš, dobili ste posao u inostranstvu ili ste planirali putovanje, sigurno ste više od mjesec dana ranije predali za pasoš, računajući na zakonski rok od 30 dana za izdavanje putne isprave. Sada ne pomažu ni višestruki dolasci na šalter, gužve, negodovanje, vika, uzalud sve jer pasoša nema. Ista gorepomenuta kompanija koči proces jer nema knjižica za štampanje novih pasoša, a one koje su preostale čuvaju se za pasoše koji se izdaju po hitnoj proceduri.

Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza nadležni su inicirali proceduru naplate finansijskih penala protiv ove kompanije, ali, gospodo, protiv koga će građani inicirati naplatu štete nastale, na primjer, usljed izgubljenih poslova u inostranstvu ili otkazivanja aranžmana ljetovanja zbog toga što nemaju pasoše. Ako su već predali u redovnu proceduru, sada nemaju ni mogućnost da traže onaj pasoš s ubrzanim procesom.

Problem je i što velike grupe građana svjesno čekaju posljednji voz da predaju dokumente za pasoš, iako su mogli putnu ispravu dobiti u prvom tromjesečju i na ljeto biti mirni.