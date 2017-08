OS BiH - tri vojske pod jednim krovom

Vojska me nikad nije zanimala, niti sam ikad mogao shvatiti toliko divljenje koje ljudi pokazuju prema oružju. Da se mene pita (a ne pita me se, naravno) ukinuo bih sve vojske, a oružje bi završilo u nekoj topionici čelika.

Međutim, ima nešto u vezi s Oružanim snagama BiH što je vrijedno i što bismo, ako nam je stalo do mira, svi morali težiti da sačuvamo.

Ne računajući Prudski sporazum i dogovor o amandmanu za Brčko, kojim je ono dogovorom SNSD-a, HDZ-a i SDA izdvojeno iz entitetske nadležnosti i prebačeno na nivo BiH, formiranje Oružanih snaga jedina je reforma oko koje su saglasnost postigle, uslovno rečeno, sve tri strane u BiH. O Sudu i Tužilaštvu, zatvaranju OHR-a, referendumu i praznicima možemo se svađati, i vjerovatno ćemo se svađati, Bože zdravlja, još dugi niz godina, ali u Oružanim snagama zajednički hljeb (ili kruh) jedu bivši generali, pukovnici i vojnici u ratu suprotstavljenih vojski, a dok je to tako to je svetinja u koju se ne dira: dok "tri vojske" mirno i bratski spavaju pod jednim krovom kasarne; dok su puške, bombe i tenkovi u zajedničkim skladištima pod zajedničkim ključem, i dok pred njihovim vratima svi zajedno drže stražu - naš mir je siguran, a miran san zagarantovan. O Oružanim snagama (među)nacionalnih svađa i političkih prepirki nema jer nema stranke koja bi ih danas mogla dovesti u pitanje a da se dobro ne ujede za jezik.

I kako to obično biva, oni koji su rekli pa porekli vojsku ove zemlje ne mogu se formalno-pravno vratiti u rikverc i u parlamentu izglasati "povratak na staro", pa su zato pribjegli B varijanti: uskrati budžet, smanji im rashode i pusti da se sve raspadne samo od sebe. Pa kad jednog dana oronuli helikopter zavergla uprazno i ne poleti da gasi požar, biće to "dokaz" da je ta hrpa aluminijuma ionako nepotrebna i da to sve, je l' te, treba ukinuti. Dokazaće oni da je najbolje sve to prebaciti na policijske snage, a tu "zaostalu" instituciju lijepo ukinuti i da se više s time ne zamajavamo.

I da skratim priču: Oružane snage su garant mira u ovoj zemlji i dok je njih - rata biti neće: ulaganje u vojsku je ulaganje u mir. A mir nema cijenu.

Ko to nije shvatio ne misli nam dobro.