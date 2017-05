Ostavite novinare i progonite korumpirane političare

Sud BiH je nakon više od godinu dana glupe, besmislene i nepotrebne sudske trakavice oslobodio naše kolege sa Elta televizije odgovornosti za zaista izjave gosta u jednoj njihovoj emisiji.

O samoj izjavi i gostu koji ih je izrekao, koji je takođe obuhvaćen predmetom, imam drugačije mišljenje i ovdje ga neću iznositi jer je poenta ovog teksta u prikrivenoj, ali očiglednoj namjeri da se "uspjesi" u utjerivanju pravne države oštre na novinarima. O tome šta mislim o položaju novinara povodom početka pomenutog procesa pisao sam ovdje pa da se ne ponavljam. Sada ću samo naglasiti koliko je neprimjereno iskoristiti Srebrenicu kao podlogu za obračun sa novinarima, zato što su, vjerovatno, nažalost s pravom računali na to da ćemo se opet podijeliti na "za" i "protiv" u vezi sa Srebrenicom, i da niko neće pričati o suštini - pokušaju disciplinovanja medija i skretanju pažnje sa političke korupcije endemskih razmjera na emotivne teme koje uvijek odlično posluže da se prikriju pravosudna korupcija, nesposobnost i javašluk.

Sada bih da se svi skupa malo podsjetimo kako smo došli u situaciju da se u zemlji BiH umjesto korumpiranih političara gone novinari. Dakle, međunarodna zajednica se prije oko dvije godine trgla shvatajući da nivo sistemske korupcije i dubina zimskog sna bh. pravosuđa direktno dovode u pitanje bezbjednost same Evrope. Jer, znate kako to ide, kad pustite da se politička korupcija razmaše, unište se institucije, a kad nema institucija, onda ima organizovanog kriminala, šverca ljudi i oružja, a bogami i terorizma. I to sve na samom pragu EU. I od tada traje nesmiljeni pritisak i iz Brisela i iz Vašingtona da se dame i gospoda iz pravosuđa probude i počnu da rade.

S obzirom na to da se pravosudna korupcija toliko razmahala da se tužioce i sudije kupuje kao na pijaci, a one poštene izlaže linču, potrebno je skrenuti pažnju i naći krivce negdje drugdje. A krivi su, naravno, novinari. Oni otkrivaju detalje iz pravosudnih predmeta, oni vrše pritisak na sudije i tužioce, oni šire govor mržnje i poturaju mikrofone pred nacionaliste i ratne zločince.

A u tom nečasnom poslu našli su i primjerenog saveznika - iste te korumpirane političare koje ne žele da progone. Tako su se sa različitih strana našli na istom poslu oni koji lažu i kradu ovaj narod i ruše državne institucije i oni u tužilačkim i sudskim togama koji im terciraju.

Naravno da smo mi novinari daleko od idealnog, ali mi smo jedini koji su preostali da ukažu na zavjeru kreiranu da zabetonira status kvo.

Ili će se pravosuđe konačno trgnuti i krenuti raditi svoj posao i prestati se koristiti ratnim ranama kao smokvinim listom, ili će pobijediti haos, kriminal, korupcija i bezvlašće.

U ovoj borbi morate izabrati stranu - ili ste za pravnu državu, zakon i institucije, ili ste i sami kriminalci poput njih.