Pare za neefikasnost

Sadašnji učinak i rezultati rada neke državne institucije nemaju veze s iznosom novca koji će im biti dodijeljen kroz budući budžet. Čak, oni koji štede gube iznos koji su imali. Oni koji ne štede očito dobro rade jer im ostaje isti iznos.

Razlog tome je što je iznos koji je institucija imala budžetom u ovoj godini zapravo osnovni kriterij za dodjelu novca iz budžeta u idućoj godini.

Na ovu nepovezanost dodjele budžetskog novca sa ostvarenim rezultatom institucija ukazali su i državni revizori u najnovnijem izvještaju posvećenom planiranju budžetskih rashoda. Objaviše i izvještaj o dodjeli grantova, koji takođe nije proslavio vlast. Sistem nam je valjda takav. Pa grantovi koji ne daju rezultate uporno se iznova dodjeljuju. A neki se dodjeljuju više puta za iste projekte, samo iz različitih institucija. Istovremeno, budžetom se, utvrđuju revizori, finansiraju i neučinkoviti programi.

O tome govore i parlamentarci, ali bez većeg efekta. Parlamentarci kažu da uporno ukazuju da se grantovi dodjeljuju netransparentno, da se budžet troši bez veze s planom institucija, a situacija ostaje i dalje takva i niko ne snosi odgovornost. Ispada da su parlamentarci zapravo revizori, da imaju nadležnost samo da ukazuju, a ne i da nešto promijene iako su zakonodavna vlast.

Budžet institucija BiH je od 2012. godine isti - 950 miliona KM. Takav će i ostati, prognoziraju revizori. Slijede nam novi zahtjevi zbog puta ka EU, a nemamo ih odakle isfinansirati. Jer je osnovni kriterij dodjele novca ono što si imao prije. Nema veze ako napraviš uštede, dobre projekte. To je samo tebi na štetu. Slabo realizovani programi se ne kažnjavaju. Važno je valjda dodijeliti grantove, bez veće kontrole i krajnjeg efekta, i dodatna sredstva za razne neprofitne organizacije bez procjene koji će se to dodatni rezultat time postići. Ako zatreba novca, ide se na smanjenje plata i naknada. To je najlakše iako nije baš učinkovito.

Zato i imamo najneučinkovitiju javnu upravu u Evropi uprkos 19 miliona KM pomoći datih zadnjih desetak godina za podršku u jačanju javnih finansija i povećanju efikasnosti i efektivnosti upravljanja budžetom. Efikasnosti i efektivnosti nema pa nema. A gdje odoše pare? U grantove i neefikasne programe biće.