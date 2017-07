Peticijom protiv mrskog nameta

Sa mještanima dobojskog naselja Bare nema šale. Oni su odlučili da presaviju tabak i da krenu u revoluciju.

Ono o čemu većina Dobojlija samo mašta, oni su namjerili da ostvare. Ne samo da ne žele da plaćaju komunalnu naknadu, nego prikupljaju potpise za peticiju kojom će od nadležnih tražiti da im se ukine ovaj namet. Peticiju će poslati na dvije adrese, u Gradsku upravu Doboj, te u Banjaluku, u Odbor Narodne skupštine RS koji se bavi lokalnim zajednicama. Njima će kao i "sedmoj sili" pokušati da objasne zašto ne bi trebalo da plaćaju komunalnu naknadu. Doduše, i većina Dobojlija ne plaća istu, pa se zato svi hvataju za glavu zbog računa koji im stižu i izvršnih rješenja za pljendibu imovine ukoliko ne izmire dugovanja koja ne zastarijevaju.

Elem, mještani prigradskog naselja Bare bili su toliko dokoni da su fino pred sebe stavili zakon koji ih tjera da plaćaju mrsku naknadu i otkrili da oni zapravo to ne bi trebalo da čine, jer više liče na neko selo, nego na naselje iz kojeg se za jedno pola sata laganog hoda može stići do centra grada. U to se može uvjeriti svako ko tamo zaluta ili navrati, jer prvo što osjeti je "miomiris" iz septičkih jama, koje neki prazne u Bosnu ili obližnji kanal, pa po ovoj tropskoj vrelini guše i sebe i komšije. To je dokaz da komunalnu infrastrukturu ovo naselje nema pa lokalno preduzeće nema šta ni održavati, a mještani plaćati. Ni toplovodnih instalacija u Barama nema, jer je ideja o proširenju parnog grijanja zapela kod ovdašnje veterinarske stanice, zbog čega većina mještana već u ranu jesen založi "smederevac" i ne bere brigu. Ukupno 14 otežavajućih i jednu olakšavajuću stavku po Gradsku upravu su pronašli u zakonu. Ta olakšavajuća je javna rasvjeta, koju će rado platiti, ali da cijena bude razumna. Mudro, nema šta. Biće zanimljivo vidjeti kako će na sve ovo reagovati u Direkciji za izgradnju i razvoj grada. U ovom preduzeću su odavno medijima zatvorili vrata. Direktori su se smjenjivali, ali je princip uvijek isti, lakše je dobiti vizu za prekookeansku zemlju nego izjavu od rukovodioca. Ma, za početak bar upoznati čovjeka. Upravo zbog toga je svaka priča o komunalnoj naknadi ostala nepotpuna, jer drugu stranu nije moguće čuti. A da nije tako, Dobojlije bi znale svoja prava, ali i obaveze, i ne bi padale u nesvijest kada u sandučetu vide račune.