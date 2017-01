Pitanje života ili smrti za bh. političare

U momentu kad se Bosna i Hercegovina suočava s velikom ekonomskom krizom, kad je upitna druga tranša MMF-ovog kredita zbog neispunjavanja obaveza koje su dogovorile vlasti BiH i entitetske... Penzije su male i kasne, plate takođe, a privreda skoro i da ne postoji, bh. političarima je pitanje života i smrti - je li ustavna ili neustavna proslava 9. januara, Dana RS.

Ko je u pravu, a ko ne, da li je prekršen Ustav ili ne, da li je OS BiH trebalo da učestvuju u obilježavanju Dana RS i ko će, ili neće, odgovarati za to? Čini se da, kad to riješimo - sve ćemo riješiti. Odmah će u BiH poteći med i mlijeko i bićemo pravna država, ekonomska situacija će se stabilizovati, penzije i plate povećati i svima će nam biti lijepo. Samo da riješimo pitanje ko je odgovoran što su pripadnici Trećeg pješadijskog puka učestvovali u aktivnostima, u povodu Dana RS, i sve će onda biti završeno i život će nam biti Švicarska. I dok političari putem medija raspravljaju o tome, u bolnicama nema lijekova za najteže bolesnike, ljekari odlaze, obični građani odlaze, djeca u ambulantama umiru od povišene temperature, ali koga je briga za to? I novinarima je važnije pisati o političkim razmiricama. To se čita, voli narod to. Voli, da! Jer kad čitate komentare ispod ovakvih tekstova shvatite da možda bolje nismo ni zaslužili. To što ćemo zbog neusvajanja akciza, nepostojanja dubinske analize telekom operatera u FBiH, zbog toga što nismo smanjili javnu potrošnju, što se i dalje zapošljava u administraciji, ostati bez sredstava, penzija, pa i bez plata, nikoga ne zabrinjava.

Jedini problem u državi su OS BiH i Ministarstvo odbrane BiH. A da stvar bude još gora, u OS i MO se ne zna ko pije, ali će se znati ko plaća, jer će zbog svega što se desilo najvjerovatnije stradati potpisnik odobrenja za počasnu pratnju Mladenu Ivaniću, predsjedavajućem Predsjedništva BiH, ali i oficiri i generali. Naime, iako Sead Jusić, zamjenik ministra odbrane, tvrdi da je potpis stavio uz usmeno odobrenje Marine Pendeš, ministrice, ona sama ga je demantovala. Pa je onda poslala saopštenje u kojem se tvrdi da su se svi u Ministarstvu i OS BiH složili da nije bilo kršenja zakona i Ustava, da bi dva sata poslije iz ovog ministarstva izdali saopštenje u kojem povlače sve što je rečeno u prethodnom saopštenju. Ko je ovdje lud, a ko normalan? Najgore je, čini se, oficirima i generalima, njima politika ruši ono što su godinama gradili, a to je povjerenje građana, ali i međunarodne zajednice u Oružane snage BiH. Kako se čini, istraga će ipak biti pokrenuta, ali ne zato što to struka čvrsto želi i misli da treba, nego da bi se zadovoljila politika.