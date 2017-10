Potreban registar pedofila, ali i prevencija

Mnogo sam razmišljao šta je u glavi ljudi koji zlostavljaju i seksualno napastvuju djecu. Pričamo o pedofilima. Čitajući stručnu literaturu i razmišljajući, jedino logično mi je da se radi o bolesnim ljudima. Toliko bolesnim da im je potrebna hitna pomoć i stalni medicinski nadzor.

Vjerovatno će mnogi poslije ovoga reći nešto tipa: "Ma treba to sve po kratkom postupku", i to je razumljiva ljudska reakcija, pogotovo kada osoba čuje kakve stravične stvari se događaju, ali ipak složićete se da je to reakcija ljutnje i bijesa, a ne razuma i logike.

S druge strane veću pomoć zaslužuju žrtve, nevina djeca, djevojčice i dječaci od pet, šest, osam godina... Koje su bolesnici s početka silovali, povrijedili, obilježili i nanijeli traumu koja će ih pratiti cijeli život.

Kao jedan vid pomoći Republika Srpska je uradila nacrt zakona koji će omogućiti registar pedofila. Registar će sadržavati slike osuđenog za pedofiliju i trgovinu djecom, njegovo ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj, zaposlenje i još mnogo toga. Takođe, svi upisani u registar imaće obavezu da se javljaju prilikom svakog odlaska u drugo mjesto, kao i zabranu rada u bilo kakvim institucijama, udruženjima, klubovima i kompanijama koje imaju bilo kakvog dodira s djecom.

Ovo je nešto što svi čekamo već dugo vremena i što je, u stvari, i obaveza RS po svim konvencijama koje je potpisala, ali ipak ono što se ne može zanemariti je da će sam registar pedofila malo toga uraditi na prevenciji.

Tu je i činjenica da su žrtve seksualnog nasilja u izuzetno teškom položaju. Zamislite samo da u RS djevojčica koja preživi silovanje i to još možda od oca, očuha, strica, komšije... na pregled odlazi u ambulantu sa svim ostalim ženama koje su došle na redovni ginekološki pregled. Da, dobro ste čuli, silovana djevojčica je primorana da pred masom doktora, sestara i pored drugih pacijenata legne na sto.

Pored toga, pomoć psihologa nije besplatna i obezbijeđena za žrtve. Šta će oni koji nemaju novca za privatne terapije? Da se bore sami dok jednog dana ne puknu i izvrše samoubistvo?

Protiv nasilja nad djecom se mora sistematski i ozbiljnije boriti, te uključiti svaku vrstu prevencije.