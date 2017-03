Revidiranje milijardi

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je da će ove godine za 43 odsto povećati broj institucija čiji će rad i raspolaganje javnim novcem kontrolisati. Revidiraće 73 "subjekta", od čak 2.004 nad kojima imaju nadležnost. To je nešto više od tri odsto. Obrazloženje ovako i dalje malog broja je nepopunjenost Ureda. Imaju trenutno 26 revizora.

U ovih 43 odsto više javnih preduzeća, općina, zavoda, agencija, fondova u koje će revizori ući spada njih čak 30 sa kojima će se prvi put susresti, a njih 18 revidiraće nakon 10 i više godina od posljednje revizije. Za to vrijeme "obrnule" su se milijarde konvertibilnih maraka.

Da li je za pohvaliti to što su u svom "ograničenom" budžetu obuhvatili neke nove subjekte? Ili, pak, nije pohvalno što su ih zapustili jer su ih možda mogli revidirati umjesto nekog kantona? Opravdanja se uvijek mogu naći. Posebno nakon što su im Ministarstvo finansija FBiH, pa Vlada i na kraju Parlament FBiH umanjili budžet. Nezakonito, kažu u Uredu, što je, dodaju, direktan udar na njihovu nezavisnost. Udar svakako jeste jer se trošenje javnog novca i te kako tiče građana. Zato je sramota svih u lancu što se za više od 95 odsto "subjekata" ne zna da li su i koliko rastrošni.

Svake godine redovno se vrši kontrola trošenja budžeta federalne izvršne i zakonodavne vlasti, te skoro uvijek istih javnih preduzeća. Redovno se kontrolišu svi kantoni, a upadnu i neke općine. Oni čije će rezultate rada javno objaviti birani su na osnovu iznosa novca kojim raspolažu. Federalni nivo mora se uraditi. Mada je i sada od 59 korisnika budžeta FBiH planom obuhvaćeno njih 34. Kantoni imaju više novca nego općine, pa se i oni obuhvataju godišnjim planovima. Ali i općine, prema do sada revidiranim, imaju znatno više propusta i takvog rada kojim se moraju pozabaviti tužilaštva. Biće zanimljivo vidjeti šta su sve radile one "uljuljkane", gdje revizori nikada nisu ulazili, ali i one koje su posljednji put revidirane 2002. godine kada su dobile negativnu ocjenu. I zdravstvo je na koljenima, a neke bolnice nisu pipnute. Rudnici su bili u lošoj situaciji, sada se kao oporavljaju nakon formiranja koncerna, ali problema i dalje ima. Ipak, tek sada su neki došli na red.

Međutim, ovo je samo plan. Ured za reviziju institucija u FBiH ujedno je obavijestio da je njegovo izvršenje upitno upravo zato što im ovogodišnji budžet nije koliko su tražili. Prikazali su javnosti šta sve planiraju uraditi i koliko je to neophodno zarad građana, jer im drugi apeli i pritisci nisu uspjeli. Vjerovatno ni ovaj neće malo otvoriti šaku budžeta FBiH stisnutu i za njih tako da se ne zna koliko će i od ona planirana 73 revidirati.