Samo u BiH

Zaključak koji je prihvatio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH da Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, sam prikuplja potpise poslanika kako bi dokazao da li ima podršku parlamenta za svoj rad je, van svake sumnje, nezapamćen događaj i odluka jednog parlamenta u našem okruženju, ali i šire.

Ovaj zaključak Predstavničkog doma daje jasnu sliku da je BiH država u kojoj mogu proći ideje koje nemaju smisla, a da teško prolaze prijedlozi koji bi BiH poveli naprijed. Tražiti od predsjedavajućeg Vijeća ministara, jer tako kaže Ustav BiH, da prikuplja potpise podrške, umjesto da radi na ispunjavanju reformske agende koja je uslov da BiH nastavi svoj put ka EU, je suludo, jer ako opozicija koja je sada u većini u ovom domu želi da smijeni predsjedavajućeg, to može da učini i bez ponižavanja čovjeka kojem je taj isti parlament dao povjerenje. Ako Denis Zvizdić više nema povjerenje većine parlamentaraca, onda postoji legalan način da se to i kaže i pokaže i učini, a političko potkusurivanje dojučerašnjih stranačkih kolega ne bi trebalo da se dešava u najvišem zakonodavnom tijelu u državi.

Ako su parlamentarci nezadovoljni radom Vijeća ministara BiH, a jesu, jer su to pokazali neprihvatanjem izvještaja o radu ovog izvršnog organa, pa ako im to nije dovoljno i žele da Zvizdić i njegovi ministri odu, onda i za to postoji legalan način. Međutim, problem je što i opozicija, a i dio pozicije, ne želi da ulazi u tu priču zbog toga što su izbori blizu, sljedeće godine.

Ovo Vijeće ministara ionako radi u tehničkom mandatu i ovdje nemam želju da bilo koga branim, a ponajmanje vlast koja ne funkcioniše, ali vrijeme je da i opozicija, koja je većina neko kaže, da konačno odluči - hoće li biti vlast ili opozicija. Ako će ostati opozicija, onda neka pusti vlast da radi ili, što je i najbolje, neka bude konstruktivna i kaže toj vlasti šta ne valja i šta treba i kako treba da radi.