Sarajlije i šeher Njemačka!

Prije nego što mi bilo koji putnik prolaznik spočita u komentaru "zašto ne pišem o RS i njima ovdje", odmah da razjasnimo. Ja sam Bošnjak, Sarajlija, i uvijek najprije čistim ispred svog dvorišta. Pišem o "svojima", a ko god želi može pisati o "svojima", niko im ne brani. Sve je do percepcije života i obraza na glavi koju nosiš. Dakle, kad smo to razjasnili možemo krenuti sa suštinom.

A suštinski ono što me (nas) boli nije više stvar ni politike ni ideologije. Ni vjere, boje kože, nacije, društvenog položaja ili bilo čega sličnog. U pitanju je borba za ljudsko dostojanstvo, život dostojan čovjeka. I to pune dvije decenije nakon završetka rata. Dvadeset je to dugih godina, vrijeme je to za koje su Nijemci nakon onog rata napravili ekonomski gigant, a Japanci robote koji govore, jedu, misle za vas, čak vam služe i kao seksualni partneri!

A na šta smo u tih 20 godina spali mi?

Kako ko. Kad je riječ o Sarajlijama i "srodnoj teritoriji" koju kontrolira vrh SDA (i pojedini ratni stranački recidivi), oni su zaokruženi u jednoj vrsti begovata kojim vladaju beg i beginica. On u politici, ona u zdravstvu.

A ako beg kaže da je šeher Njemačka onda je Njemačka, i tačka! A begom komanduje beginica, pa samim tim i cijelim begovatom. Borba je to velika sa samim sobom, vlastitom sujetom i ovlastima maharadže. Ono kad misliš da si mali bog, pa se onda poigravaš i ljudskim sudbinama, čak i životima.

Kako se to ovih dana bukvalno poigravaju sa životima pacijenata oboljelih od raka, koje bi najradije potjerali na ulicu, ali su ih u toj groznoj, nehumanoj, neljudskoj, mengelovskoj namjeri "zaustavili" mediji. Zasad.

Beginica je, naime, odlučila da nakon pravljenja darmara u sistemu zdravstva i Kliničkom centru Koševo "uštedi" na servisiranju aparata za zračenje oboljelih od malignih bolesti, kojima su oni, aparati, jedina nada da će preživjeti!? Jedino je šokantnije od same ove "mjere" to što beginicu nije briga za odjeke u javnosti, jer ona čeličnom rukom vlada begovatom.

Svaka sličnost sa Bakirom i Sebijom Izetbegović je namjerna.