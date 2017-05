Semafor u prvom kadru

Ni kriv, ni dužan, semafor je postao vijest dana. Svečane ceremonije i crvene vrpce doduše nije bilo, ali zato sve ostalo jeste. Kamere, novinari, predstavnici Gradske uprave Doboj, odbornici, direktori preduzeća i ustanova, službenici, izvođač radova.

Niko ne spori da je trebalo konačno riješiti problem raskrsnice ulica Jug Bogdana i cara Dušana, ali ne može baš sve biti medijski događaj. To je izgleda i najviše iziritiralo Dobojlije, koji su jedva dočekali da prije zvaničnika "pohvale" taj infrastrukturni projekat. Od nekadašnjih ceremonija otvaranja proizvodnih pogona, došli smo do semafora. Bilo je i bizarnijih slučajeva, otvaranja čajnih kuhinja i stepeništa. Da je semafor postavljen tokom noći i da je uključen u vrijeme jutarnjeg "špica", vjerujem da ne bi izazvao ovoliko pažnje. Možda bi tu i tamo neko prokomentarisao da sada ne pretrčavamo raskrsnicu, nego moramo sačekati zeleno na semaforu, koji je nakon dugog vijećanja dospio na uglove dvije prometne ulice.

Ovako, društvene mreže bruje o puštanju u rad semafora, još su mu prikačili i svečano, mada na gradskom portalu ne piše tako, ali bilo kako bilo, zvaničnici su došli i medijima objelodanili da je projekat završen.

Koštao je 120.000 KM, a da li je mogao više ili manje, to niko nije pitao. Nisam ni ja, kada neće ni drugi. Projekat je radila firma iz Banjaluke. Koja? Ne rekoše. Možda i bolje. Što manje znamo, dužećemo živjeti. Ono što ne znamo, a možda bismo željeli jeste zašto je izostala zvanična ceremonija otvaranja rekonstruisane ulice Nikole Tesle? Taj infrastrukturni poduhvat koji je rađen neposredno pred lokalne izbore najavljivan je kao jedan od najznačajnijih u Doboju, ali makaza i presijecanje vrpce nije bilo. To bi svakako zaslužilo medijsku pažnju, kamere i fotoaparate jer je novo ruho dobila ulica koja je nekada bila sinonim za radničku klasu koja se svakodnevno slivala u industrijske pogone. Nažalost, tom ulicom danas ne koračaju radnici, nego uglavnom mještani naselja Usora koji se navodno na izborima nisu odužili za to što umjesto kaldrmom pješače modernom saobraćajnicom. Tvrde da nije urađena po pravilima struke, da je u nju "bačena" sila para i da je "fušeraj". Iako znatno kraća i na sasvim drugom kraju grada, Ulica vojvode Mišića je bolje prošla. Nakon rekonstrukcije njom su prošetale visoke zvanice, a osim medija njeno puštanje u saobraćaj budnim okom je pratilo i bezbroj zaštitara.