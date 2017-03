Sila na državnim jaslama

Slučaj Branislava Janjuza, koji je dva puta izazvao saobraćajnu nezgodu vozeći pijan luksuzne limuzine, a koje nisu njegove, pokazuje koliko se može neko osiliti kada se uhljebi na državnim jaslama.

Ipak, još jednom se obistinila ona narodna, po kojoj ničija nije do zore gorjela.

Jedino logično i pravedno rješenje bilo je da se ovom bahatom vozaču poslodavac zahvali na saradnji.

To je danas i odlučeno: ovaj Dubičanin od danas više nije radnik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Slobodnog demokratskog srpskog kluba u NS RS.

Pojašnjenja radi, Janjuz, tadašnji vozač opštine Kozarska Dubica, u ljeto 2014. godine prouzrokovao je saobraćajnu nezgodu upravljajući opštinskim pasatom u stanju teškog pijanstva.

Nešto kasnije on dobija novi posao i novi auto, ovaj put škoda oktaviju, koju je sredinom februara vozio ni manje - ni više nego subotom naveče, i opet - pijan. I opet - nezgoda! Da nije udario dječaka ko zna da li bi se uopšte i saznalo da se Janjuz nastavio maćehinski odnositi prema imovini kupljenoj budžetskim parama, novcem svih nas.

Riječ je, inače, o skoro novoj škodi, proizvedenoj prošle godine, kojom je on, kako nam je nedavno u izjavi priznao, "samo nakratko otišao do kolege policajca i vratio se". Hajde, recimo da je skupštinsko vozilo uzeo tada i nikad prije. Ma, važi! Dok se on, eto, "provozao" skupocjenim autom koje nije njegovo, nego naše, brojni radnici koji rade od jutra do sutra teško mogu skupiti svotu da sebi kupe i ono što mi zovemo krntija.

Hoće li slučaj "Janjuz" opametiti ostale koji su plaćeni našim novcem, a ne rade savjesno? Neće. Ili, ako hoće, onda će to biti zanemarljiv procenat. I

to je poražavajuća istina.