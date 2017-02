Šta će vojsci municija

Reforma odbrane je dubinski i strukturalno najbolje izvedena reforma u BiH.

Vojska u BiH danas je među najslabije opremljenim i logistički najlošije opskrbljenim armijama u ovom dijelu Evrope.

Ovo su dva fakta, dvije činjenice koje govore više za sebe od bilo kakvih stručnih analiza o doktrinama i modernizaciji sistema odbrane.

Mi smo, uistinu, jedan smiješan pokušaj od države, zemlja apsurda koju takvom žele i čine sve vladajuće i opozicione strukture vlasti od rata naovamo.

I upravo dok ovih sedmica svi naši "psi rata" zveckaju oružjem, svjesno manipulirajući širokim narodnim masama čiji nivo razmišljanja, nažalost, nije dostigao kritični nivo evoluacije, na površinu ponovo izlaze sve slabosti u sistemu odbrane, koji je temelj funkcioniranja bilo koje vojske.

Iako znam puno toga o vojsci i odbrani, iako sam dobro upoznat sa sistemom javnih nabavki (i svim lopovskim šemama kojima se mnogi služe), ostao sam šokiran jednim nedavno "srušenim" tenderom, na retroaktivan način.

Ministarstvo odbrane BiH je, naime, oborilo tender za nabavku municije za zasmislite 2016. godinu, a mi, evo, živimo i već gledamo prema martu 2017.

Ko je ovdje lud, a ko zbunjen, pitanje je za milion dolara.

Nije, naime, neobično da se zbog svih silnih zlouptreba, štela, žalbi, obaranja, jedan tender razvuče na godinu i više, ali jeste nadasve čudno, žalosno, neodgovorno, da se to desilo i s tenderom kojim vojsci treba da bude nabavljena puščana municija (dakle osnova, to vam je isto kao kad biste kupili novi automobil, a nigdje oko vas ne bi bilo goriva!).

Iz MO BiH se kunu da neće nestati municije, već će ona biti preraspoređena u skladu sa zadacima i vojnim misijama (ma šta to značilo), no uistinu se ovdje moramo zapitati kakav bi to samo raspašoj u OS BiH bio kad bi nas, ne daj bože, sutra neko napao?!

No, o tome odlučuju stranci, mi smo samo pioni. I notorna je činjenica da bi, ukoliko oni požele da se opet sve sutra raspadne, u vrlo kratkom vremenu sve tri "nacionalne" vojske imale veću "borbenu gotovost" nego što je ima vojska koju zajednički dijele.

Sve su to razlozi zašto su moguća dva scenarija: ili potpuna demilitarizacija (ne samo BiH, već i susjedstva) ili žurni ulazak pod sigurnosni kišobran NATO saveza.