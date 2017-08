Teroristi i fotografija

Fotografija dječaka u Zenici, koji nosi zastavu na kojoj su najvjerovatnije obilježja terorističke organizacije Kavkaski emirati, zgrozila je javnost. Ali, bogami, neke i ne. I to je veliki problem.

Znamo da je zastava jedan od simbola države i da predstavlja narod(e). Ona na jarbolu odolijeva svemu - suncu, kiši, snijegu... U nju se mnogi zaklinju i za nju ginu.

Međutim, kada zastavu koja predstavlja teroriste nosi dijete, to je alarm za sve nadležne - od policije, pravosuđa, obrazovnih i svih drugi institucija, koje treba da se uhvate u koštac s ovim problemom.

Prvo treba krenuti od porodice, odnosno kako se djeca odgajaju, ko ih odgaja (priznaćete, ima svakakvih roditelja), da li su roditelji svjesni šta znači ovakav čin, koje su posljedice... Pitanja mnogo, a odgovore i rješenja još nismo našli, a bojim se i da nećemo, jer to pokazuje i fotografija dječaka iz Zenice.

Drugo, šta će preduzeti nadležne institucije? One će, kao i mnogo puta dosad, samo evidentirati slučaj, tako će se uvećati statitka i na tome će se završiti. Institucije su spore i trome i, poznajući njihov tempo, one će se negdje 2025. godine sjetiti fotografije, jer postoji realna opasnost da dječak postane sljedbenik ideologije koju zastava predstavlja. Volio bih da griješim, ali realna opasnost postoji da se to desi.

Treće i glavno, svi mi, od porodice do institucija, moramo da napravimo rez i da se ovakvi slučajevi više ne dešavaju. Svi treba da raskrstimo s ovom, ali i drugim opasnim ideologijama iz nama bliske prošlosti, jer to nije put ni za koga ko želi dobro prvom do sebe.