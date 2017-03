Tragedija digla sve na noge

Da se nije dogodila tragedija u Stanovima kod Doboja pružni prelazi ne bi dospjeli u medije, niko se ne bi pozabavio njihovom bezbjednošću. Da nesrećna porodica Đedovac nije stradala, ni mještani Stanova ne bi potezali ovu temu. I dalje bi na svoju odgovornost svakodnevno prelazili kobni pružni prelaz, negodujući što im na ulazu u selo preglednost ometaju objekti, kako sa desne, tako i s lijeve strane.

Ovako, oni su se ozbiljno namjerili da se nakon nezapamćene tragedije razračunaju sa "Željeznicama RS" i resornim ministarstvom. Sve će ih, kažu, tužiti. Jedino ne pominju lokalnu vlast. Oni znaju zašto. Prvi korak im je protestno okupljanje u sljedeći ponedjeljak, kojim će, osim pažnje medija, pokušati da privuku i pažnju nadležnih institucija, kojima je posao da obezbijede da pružni prelazi budu sigurni. Možda će zadovoljiti tražene kriterije i na kraju izdejstvovati tu željenu rampu ili svjetlosnu signalizaciju. Ali, ništa od toga neće vratiti Zlatka, Slavicu, Nikolinu i Kristinu među žive. Spasiće, naravno, druge živote. Nažalost, kod nas se uvijek ide obrnutim slijedom. Nema prevencije, tek nakon što se dogodi nesreća otklanjaju se njeni potencijalni uzroci. Šta su tačni uzroci nesreće koja je potresla ne samo BiH, nego i region, trebalo bi da utvrde silna vještačenja. S obzirom na to da nema neposrednih svjedoka nesreće, nema ko da ispriča šta je u tri sata ujutru omelo vozača da procijeni koliko je voz koji je nailazio udaljen od prelaza.

Jedan od mještana koji je pokušavao da iz olupine auta izvuče Nikolinu i Kristinu ispričao mi je da je navodno mjenjač bio u prvoj brzini. To će valjda biti od neke pomoći vještacima, da pretpostave šta se desilo.

Pogibija porodice Đedovac natjerala me je da se prisjetim još jedne tragedije na pružnom prelazu. Naime, prije skoro sedam godina četiri časne sestre su u selu na području opštine Modriča takođe stradale u sudaru automobila i voza. Jedina razlika je to što se ta nesreća dogodila tokom dana, a tada se spekulisalo da je vozača omelo sunce da procijeni da li je prelazak preko pružnog prelaza siguran. I tada se u javnosti danima pretresalo o pružnim prelazima. I tako je zapravo svaki put. Kada se dogodi tragedija, svi se dignu na noge, ali euforija brzo splasne i na kraju samo uporni uspiju da postignu cilj. Nadam se da će mještani Stanova postići svoj cilj i da Doboj neće više puniti stranice crne hronike. Uostalom, to je najmanje što mogu učiniti za srodnike stradalih, čiju bol ne može umanjiti ni da se na kobni prelaz postavi najmodernija oprema na svijetu.