Za koga je pravljena ova država?

Ako se vozač autobusa u gradskom saobraćajnom preduzeću bez obrazloženja ne pojavi na svom radnom mjestu, njegov poslodavac će mu momentalno pokazati izlazna vrata. Ako doktor odbije da primi pacijenta, načelnik klinike će mu prvo odbiti od plate, pa, ako ni to ne urodi plodom, uručiti otkaz. Ako čistačica ne obriše prašinu i ne uradi svoj posao kako treba, biće otpušena, a umjesto nje doći će neka druga čistačica.

Pa ako ovo važi za vozače, ljekare i čistačice, zašto, do đavola, isto ne važi za političke funkcionere i državne činovnike? Ako kasni usvajanje nekog zakona, zašto poslanici svakog prvog i dalje prime platu, dnevnice za rad u komisijama i dodatak za odvojeni život? Ako tužilac za organizovani kriminal i korupciju nema nijednu pravosnažnu presudu, kako to da uredno dolazi na posao i da ga zabolje briga što se ova država bukvalno raspada od korupcije? Kako to tačno direktor državnog preduzeća zaradi platu ako mu preduzeće redovno bilježi gubitke, a radnici mjesecima ne primaju plate?

Kakva je to država u kojoj živimo? Za koga je, tačno, ona napravljena? Za poštene ljude koji svoje račune za struju, telefon i grijanje uredno plaćaju i svakog radnog dana tačno u osam dolaze na posao, ili za lopove i kriminalce? Jesu li ljudi na sve tri strane ginuli devedesetih samo da bi im barabe otele i radno mjesto, i platu, i zdravlje, i normalan život, koji onda, umjesto u zatvore, sjedaju u svoje audije A8, od kojih svaki vrijedi kao 350 mjesečnih penzija?

Nema ovakvo blesavog naroda, kao ovdje na Balkanu, nigdje. Je li stvarno potrebno imati mozak Alberta Ajnštajna da se shvati da su iste lopuže pripremile teren za rat, pa, nakon što su sirotinju poslali da gine i opljačkali sve što se opljačkati moglo, poslije rata napisale zakone za sebe i po svojoj mjeri da legalizuju oteto, dok narod filuju pričama o patriotizmu, ugroženosti, nacionalnim praznicima i slavnim istorijskim pobjedama?

Da li je iko ikad izračunao koji je stvarno prag tolerancije prosječnog žitelja Balkana za sve ove svinjarije koje vijekovima trpi? Hoće li se ikad desiti da mu se nad glavom upali sijalica prije nego ga gospodari njegove sudbine u grob otjeraju?