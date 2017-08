Zakon izmirio "zaraćene" odbornike

Kada se na lokalnom nivou na čelu parlamenta nađe blok suprotan onom koji je na čelu opštine, to po pravilu dovede do skandaloznih sjednica prepunih psovki, prozivki, uvreda pa i do tuče, što smo uostalom imali priliku i vidjeti. To što se oni među sobom vrijeđaju nije ništa nasuprot njihovom zajedničkom neradu, jer nefunkcionisanje skupštine opštine dovodi do neusvajanja primarnih stavki, kao što je prvenstveno budžet.

Ono što dalje slijedi je još veće propadanje opštine koja je već bila u dubiozi, a sve to na uštrb građana koji su taoci nesuglasica upravo onih koje su sami birali. Kada pomislimo da ne može ništa biti gore od burnih sjednica na kojima se odbornici ponašaju kao rogovi u vreći, onda se desi da se sjednice i ne održavaju, pa po nekoliko mjeseci ne bude usvojeno ništa čime se mogu pohvaliti.

Ovakvu samovolju mogle su zaustaviti jedino odgovarajuće sankcije, pa je konačno u Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je lani usvojen, precizirano da Narodna skupština RS može na osnovu inicijative Vlade raspustiti lokalne skupštine koje ne funkcionišu. To se naročito odnosi na situacije koje su ranije dobro poznate, ako ne bude usvojen budžet u zakonskom roku, ako skupština ne funkcioniše duže od tri mjeseca ili ne uspije opoziv načelnika ili gradonačelnika.

Taman kada smo pomislili da ni zakon ne može pomiriti zaraćene odbornike, kako su rokovi počeli da cure, tako su se i oni počeli izmirivati.

Neke od njih doslovno je jedno zasjedanje na kojem se ne mogu dogovoriti dijelilo od raspuštanja skupštine, ali baš na toj sjednici uspjeli su se dogovoriti i naći kompromis za sve ranije probleme.

Retorika se promijenila, barem za medije, pa se ranije pljuvanje po skupštinskim kolegama sada pretvorilo u priču kako se oni uprkos suprotnim blokovima oko važnih stvari "lijepo i civilizovano dogovaraju".

Da se razumijemo, ne cvjetaju ruže ni sada u skupštinskim salama, ali se barem sastaju i kako-tako rade. Sve što im je trebalo da koliko-toliko uozbilje rad je kvalitetna sankcija koja bi im mogla uzeti fotelju.