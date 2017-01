Zakone okačite mačku o rep!

Kaže meni moja urednica - piši, Nikola, stav o godini dana od stupanja na snagu novog Zakona o radu u Republici Srpskoj. Kaže ona opet meni - radio si to, pratiš stalno, pa to ti je pet minuta posla, ne gledaj me tako, ne buni se. Velika je stvar u pitanju.

I jeste, bogami, velika stvar, Zakon o radu je najvažniji radnički dokument. Ali opet, nešto razmišljam, šta onom običnom radniku, koji posao nije dobio preko političke linije, jakih leđa i štele, stvarno znači taj zakon?

Ništa, eto šta mu znači, dotiče ga se isto onoliko koliko i lanjski snijeg. Nemojte da me shvatite pogrešno, zakon je realna potreba, kako ovaj, tako i bilo koji drugi. Ali u normalnoj, uređenoj i pravnoj državi. Dok ovdje, a kada kažem ovdje ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, nego i na sve zemlje bivše Jugoslavije, u manjoj ili većoj mjeri, ne znači ništa.

A i kako da mu znači nešto, kako da ga učini sigurnim, kada je i prije njega, a bogami i poslije, radio bez prijave o radu evo već će peta, šesta, deseta godina?

Kako da mu znači nešto kada mu radni dan umjesto osam traje 10 ili čak 12 sati? Naravno, to što iz radnog odijela uskoči direktno u pidžamu, a sljedeći dan ponovi isto, ne znači da će mu prekovremeni sati i biti plaćeni, u većini slučajeva ne.

Kako da mu zakon išta znači kada poslije završene osnovne, srednje škole i fakulteta ima platu 500, 600 ili 700 maraka?

Da li vi, tvorci naših sudbina, stvarno mislite da je iko ko se prepoznao u prethodnih nekoliko redova (a siguran sam da ih je mnogo) osjetio bilo kakav napredak kada ste uposlili vaše vrijedne rukice i glavice i napisali taj zakon?

Prvi napredak koji će radnik osjetiti će biti onoga dana kada vi počnete da se pridržavate toga što ste napisali. Kada svakodnevno komunalni inspektori budu kružili po firmama, kafićima, agencijama, ali ne da se kao dosad iz istih vrate s kovertom para u džepu, nego sa tri, četiri, pet prijava napisanih nepoštenom poslodavcu. Osjetiće napredak kada mladi čovjek poslije završenih škola ne bude primoran da godinama radi za burek i jogurt, nego bude plaćen shodno obrazovanju, znanju, trudu i radu.

Do tada ovaj, a i svaki drugi zakon koji ovako dobro i dosljedno sprovodite, što bi rekao naš narod - okačite mačku o rep!