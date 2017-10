Zašto Goran - zato što je čovjek

Iako je još prije devet godina podržana ideja da sportska dvorana koja se gradila na Grbavici nosi naziv po Goranu Čengiću, priznatom rukometašu u bivšoj Jugoslaviji i čovjeku koji je ubijen zato što je branio komšiju, većina vijećnika, ipak, nakon toliko godina odlučila je da se dvorana, kako kažu, zove "neutralno", "Novo Sarajevo".

Radeći ovu priču u pokušaju da budem objektivna i da upitam onu većinu zbog čega se sportska dvorana na Grbavici ne može zvati "Goran Čengić", meni je odgovoreno pitanjem: "A zašto bi se zvala Goran Čengić?"

I sada bih trebalo da odgovorim zašto!? Zato što je Goran Čengić bio Čovjek, zato što ste njegovoj majci to obećali, a ona je živa, a sahranila je dva sina, na sahranu drugog, tog po kojem vi ne želite da se dvorana zove, čekala je godinama, a poznala ga je po komadiću džempera, koji mu je, kako i sama jednom ispričah, bio omiljeni.

Zašto, zato što je Goran Čengić ubijen na toj istoj Grbavici braneći dostojanstvo čovjeka! Zašto? Zato što je bio dobar sportista, što se o njegovoj plemenitosti i dan-danas priča i na koncu zato što je bio Sarajlija.

Ono što mene kao čovjeka vrijeđa jesu patetične poruke koje zadnjih dana osviću na društvenim mrežama, svi su sad užasnuti odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo, a nisu užasnuti svojim izborom.

To Općinsko vijeće, dragi moji užasnuti sugrađani, vi ste birali, dali ste im svoje povjerenje, da bi oni izigrali vaše i odlučili da ne ispoštuju volju i želju većine, nego svojih stranačkih šefova i uzdanica.

Zašto nekome smeta ime "Goran Čengić", to treba pitati one koji su glasali da ova dvorana nosi neutralno ime. Trebalo bi njih pitati zašto je važno biti neutralan u ovim okolnostima, a ne pitati novinara da on obrazlaže zašto bi se sportska dvorana na Grbavici trebalo da zove "Goran Čengić".