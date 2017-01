Alena Džebo dobila veliko priznanje u Indiji (VIDEO)

Bosanskohercegovačka glumica Alena Džebo osvojila je izuzetno vrijedno priznanje na "9. Jaipur International Film Festivalu" u Indiji.

Alena je proglašena najboljom glumicom, nakon što je na ovom festivalu prikazan film "Sabina K", u kojem ima glavnu ulogu.

Lijepe vijesti dočekale su Alenu čim se probudila.

"Drago mi je da je priča o Sabini K prepoznata kao univerzalna, aktuelna, ženska priča, čiju emociju i sudbinu podjednako osjećaju i u Americi, Evropi a evo sada i Indiji", kazala je Alena, za "Radiosarajevo.ba".

Ističe da je film "Sabina K" , u potpisu reditelja Amerikanca Kristobala Krusena, dobio dvije nagrade - "Best Actress Award" u kategoriji Feature Film i "Best Women Film".

"Bilo bi divno posjetiti Indiju u svakom slučaju i nadam se da će biti prilike", kaže Alena, te dodaje da je ovaj film nagrađivan širom svijeta, i to: Best Narrative Feature Belize FIlm Festival, Best Actress i Best Film CMM Film Fesival New jersey, Best Drama-Foreign Film Family Film Festival Los Angeles, CEVMA Film Festival Netherland...

Nakon kinodistribucije u Hrvatskoj, film će moći pogledati publika u Australiji, Poljskoj, Holandiji, Brazilu.

"A mene u martu očekuje početak rada na novom regionalnom filmu, te se radujem tome, dok uživam u dosadašnjim priznanjima", rekla je Alena Džebo.

Film govori o potresnoj istinitoj priči Sabine koja nakon razvoda braka ostaje sama s dvoje djece, a zatim sreće Sašu, starog prijatelja iz Armije BiH, kojeg glumi Alban Ukaj, u kojeg se i zaljubljuje.

Zbog toga što j Sabina muslimanka, a Saša katolik oni nemaju podršku porodice, već samo žene koja je izgubila sina u ratu - Ankice.

Film je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu 2015. godine.

(Radiosarajevo.ba)