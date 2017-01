Berlinale bez bh. filmova, ali s autorima iz BiH

BANJALUKA - Nema težih uslova za filmsku produkciju od onih u BiH i uspjeh bh. filmadžija je samo rezultat ličnog zalaganja i velikog entuzijazma, riječi su scenaristkinje Elme Tataragić.

Film "Kada dan nije imao ime", na kojem ona potpisuje scenario zajedno sa makedonskom režiserkom Teonom Mitevski, biće prikazan na ovogodišnjem 67. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, koji počinje 9. februara.

Iako se u programu 67. međunarodnog filmskog festivala "Berlinale" nije našao nijedan bh. film, BiH će ipak imati svoje predstavnike: Evu Cvijanović i Elmu Tataragić. Na ovom festivalu prošle godine je ostvarenjem "Smrt u Sarajevu" trijumfovao Danis Tanović, osvojivši "Srebrnog medvjeda".

"Mnogo sam sretna zbog toga. Film koji u Berlinu ima svjetsku premijeru 'Kada dan nije imao ime' bit će prikazan u takmičarskom programu Panorama 14. februara. To je zaista velika čast i jedva čekam premijeru", rekla je Tataragićeva, dodajući kako u oktobru snimaju drugi film, na kojem je takođe angažovana kao scenarista.

Radnja filma se dešava u Skoplju tokom jednog ranoljetnog dana. U glavnim ulogama su naturščici zato što film govori o tinejdžerima.

Režiju za film "Kada dan nije imao ime" potpisuje Teona Mitevska. Producent filma je Labina Mitevska, a film je snimljen na lokacijama u Makedoniji.

Na ovogodišnjem "Berlinaleu" će u programu Generation biti prikazan i kratki animirani film "Ježeva kućica", snimljen prema istoimenoj priči Branka Ćopića, koji je nastao u koprodukciji Hrvatske i Kanade, a režiju potpisuje Sarajka s adresom u Kanadi Eva Cvijanović.

Film je nastao prema slavnoj priči Branka Ćopića u tehnici stop-animacije, a produkcijski je ostvaren u saradnji kanadskog Nacionalnog filmskog odbora (NFB) i hrvatskog "Bonobo" studija.

Film prati svoj slavni književni predložak, i to na tri jezika: narator domaće verzije je Rade Šerbedžija, engleske glumac Kent Volš, a francuske glumica Frens Kastel.

"Naš je glavni cilj prevesti osjećaj neizmjerne i duboko usađene ljubavi prema domu međunarodnoj publici - kako maloj, tako i velikoj. Ovo je priča o temeljnom i univerzalnom konceptu koji je iznimno bitan u suvremenom kontekstu globalnog sela: dom može biti mjesto, ali i stanje uma koje dijelimo s drugima. Iskustvo domaćeg okruženja zajedničko je svim kulturama i generacijama i uvijek je jednako važno", naveli su ranije za "Nezavisne" iz "Bonobo" studija.

Za muziku koja krasi ovo filmsko ostvarenje bio je zadužen Darko Rundek, a Tim Alen je bio savjetnik za lutke i animaciju Ivani Bošnjak i Tomasu Džonsonu.

Na ovogodišnjem festivalu u Berlinu biće prisutne delegacije Sarajevo film festivala, Udruženja filmskih radnika BiH te brojnih bh. producentskih kuća.

Već je poznato da će prestižni festival u Berlinu otvoriti francuski film "Đango" o džez gitaristi Đangu Rejnhartu, režisera Etijena Komara. Organizatori festivala najavili su da je to ujedno i svjetska premijera filma.

Ovo je prvo filmsko ostvarenje francuskog režisera Etijena Komara, koji se proslavio kao scenarista i producent filmova "Of Gods and Men" i "My king".

Radnja filma se odvija 1943. godine u Parizu pod nacističkom okupacijom. Direktor festivala Diter Koslik rekao je da stalna opasnost, borba i zločini počinjeni protiv porodice gitariste nisu mogli da ga natjeraju da prestane da svira.

Žiri kojim predsjedava holandski režiser Pol Ferhofen proglasiće 18. februara dobitnika ovogodišnjeg "Zlatnog medvjeda".

Film Bojana Vuletića

Jedini film iz Srbije koji će biti prikazan na filmskom festivalu u Berlinu je "Rekvijem za gospođu J.", u režiji i prema scenariju Bojana Vuletića.

Film sa Mirjanom Karanović u naslovnoj ulozi i u produkciji beogradske kuće "See Film Pro" uvršten je u program Panorama Special i biće prikazan 13. februara.

Direktor fotografije bila je Jelena Stanković, montažer Vladimir Pavlovski, scenograf Zorana Petrov, kostimograf Lana Pavlović, a dizajner zvuka Boris Trajanov.

Film je sniman na lokacijama u Beogradu, Sofiji i Skoplju.

Ovo je drugi dugometražni igrani film reditelja Bojana Vuletića. Prethodni, "Praktični vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem" premijerno je prikazan 2011. na festivalu A kategorije u Karlovim Varima.