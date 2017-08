Čuvene Hičkokove "Ptice" postaju serija

Kultni film Alfreda Hičkoka "Ptice" pojaviće kao televizijska serija u produkciji britanske televizije BBC.

Priča serije će se više oslanjati na originalni roman Dafne de Morije, nego na čuveni film.

Tako će se radnja, umjesto u Kaliforniji iz '60.-ih godina prošlog vijeka odvijati u Kornvolu poslije Drugog svjetskog rata.

Autor scenarija je irski dramski pisac Konor Mekferson, koji je to djelo prethodno adaptirao i za pozorište.

A crow lighting Tippi Hedren’s cigarette on the set of Hitchcock's 'The Birds' (1963) pic.twitter.com/653H3tU3FW