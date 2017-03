Dugi aplauz za Paskaljevićev film "Zemlja bogova"

U intimnoj atmosferi Dvorane Kulturnog centra Beograda je premijerno prikazan novi film Gorana Paskaljevića "Zemlja bogova" (Dev Bhoomi), prva srpsko-indijska koprodukcija.

Publiku je juče u sali dočekivao "Bakta bend" sa tradicionalnom indijskom muzikom, a lijep uvod u Paskaljevićevo emotivno putovanje na Himalaje bio je nastup plesne grupe "Panna".

U svom 17. igranom filmu, koji smatra svojim naintimnijim ostvarenjem, Paskaljević govori o Raulu Negiju koji se poslije 40 godina provedenih u Engleskoj vraća u svoje selo, što je uznemirilo njegove stanovnike. Nagi gubi vid i vraća se svojim korijenima sa željom da posljednjui put vidi svoje Himalaje, da ode tamo "gdje zemlja dodiruje nebo", ali sjenke prošlosti ne daju mira ni njemu ni stanovnicima njegovog sela koji mu nisu oprostili grijehe.

Baveći se malim čovjekom, Paskaljević skreće pažnju na širi društveni aspekt posebno na položaj žena u Indiji i strog kastinski sistem, ali i prikazuje čovjekovu bliskost sa prirodom.

Publika, u kojoj je bila i ambasadorka Indije u Beogradu Narinder Cauhan, gromoglasnim i dugim aplauzom pozdravila je Paskaljevića i srpski dio njegove ekipe, ali i glumca Radža Zutšija, koji je igrao u više od 80 filmova, između ostalog i u Oskarom nagrađenom "Milioneru iz blata" Denija Bojla.

U razgovoru sa publikom nakon projekcije Paskaljević je rekao da "nije mogao da uđe u tešku društvenu kritiku".

"Malo sam se i umorio od tih kritika. Sve ide nekim drugim tokom nego što mi umetnici mislimo. Priča ima nekoliko slojeva, između ostalog i tu priču o ženama u Indiji", kazao je slavni reditelj, koji je bio u žiriju više indijskih festivala.

On je prenio pozdrave glavnog glumca Viktora Benardžija, koji je i koscenarista filma, i koji je i podstakao Paskaljevića da snimi "Zemlju bogova". "On je sjajan glumac i divan prijatelj. Pozvao me je u svoju kuću na Himalajima, video je neke moje filmove i predložio da uradimo nešto zajedno. Bio sam skeptičan kako ja da radim u Indiji na hindu jeziku, ali putovali smo dva meseca Himalajima sa profesorom Purohitom koji zna sva sela tamo. Skupio sam taj materijal i spontano je nastala priča. Bio sam fasciniran lepotom tih prostora", ispričao je reditelj.

Paskaljević je rekao da je budžet bio mali, da je snimanje trajalo pet sedmica u vrletima Himalaja gdje se 100 kilometara prelazi za pet sati, a najbliži aerodrom je bio 200 kilometara daleko.

"Da dovedete glumca na jedan dan za jednu ulogu, on mora da putuje ceo dan. Vrlo komplikovan film, ali nadam se da ne izgleda tako komplikovano", dodao je on.

Reditelj je ispričao i anegdotu o saduima koji se pojavljuju na početku filma.

"Sadui nisu sveštenici, to su ljudi koji se odreknu svega u životu i krenu pešice kroz Indiju do hramova, među njima ima i milionera koji su se odrekli svog materijalnog bogatstva i idu da šire ljubav. Kada su trojica prihvatila da budu u toj sceni, najstariji među njima je stalno gledao u kameru i rekao mi je da svi pravi glumci treba da gledaju u kameru jer je to jedini pravi kontakt sa publikom. Ubedio sam ih da ne gledaju u kameru, ali sam im obećao da će u sledećem filmu svi da gledaju u kameru", rekao je Paskaljević.

Film je imao svjetsku premijeru na filmskom festivalu u Torontu u prestižnoj selekciji "Masters", u okviru koje se prikazuju nova djela filmskih velikana današnjice. Biće prikazan i na festivalu u Sofiji gdje će Paskaljeviću biti uručeno Specijalno priznanje FIPRESCI povodom 90 godina od osnivanja tog međunarodnog udruženja kritičara.

Producenti filma su "Nova film" iz Beograda, "Gorvic Pictures" iz Kalkute i međunarodna kompanija "Zepter International", uz saradnju sa Filmskim centrom Srbije i RTS-om, a film će se od aprila prikazivati u više od 140 zemlja svijeta zahvaljujući američkom gigantu "Amazonu".