Džejn Fonda i Robert Redford dobijaju Zlatnog lava

VENECIJA - Američke filmske zvijezde Džejn Fonda (79) i Robert Redford, (80) primiće nagrade Zlatni lav na ovogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji za životno djelo, saopštili su organizatori festivala u ponedjeljak.

Nagrade, među najbitnijima na festivalu, trebale bi biti uručene 1. septembra.

Venecijanski filmski festival, jedan od najbitnijih u svijetu, dešava se po 74. put i traje od 30. avgusta do 9. septembra.

"Malo holivudskih zvijezda demonstriralo je takvu odlučnost i hrabrost tokom svojih profesionalnih karijera kao Džejn Fonda", izjavio je direktor festivala Alberto Barbera.

Barbera navodi da je Džejn Fonda jedan od najvećih protagonista savremene međunarodne kinematografije.

"S vremena na vrijeme politički i društveni aktivista, seks simbol, pisac, feministička ikona, producent i proročica fizičke spreme, ali iznad svega izuzetno uspješna i talentovana glumica", rekao je Barbera.

Govoreći o Redfordu, direktor je izjavio: "Bez obzira da li je iza kamere, zalaže se za nezavisni film ili za dobrobit naše planete, Robert Redford nas je vodio kroz skoro pet decenija sjajnog filmskog stvaraoca i aktiviste kombinacijom snage, inteligencije i slave koji praktično nemaju premca", izjavio je Barbera.

Fonda i Redford zajednički su glumili u filmovima "The Chase" (1966), "Barefoot in the Park" (1967) i "The Electric Horseman" (1979). Legendarni dvojac ponovo se okupio u novom Netflixovom originalnom filmu "Our Souls at Night," prenosi dpa.