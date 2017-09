Džim Keri dao najčudniji intervju, pa ga još čudnije objasnio

Glumac Džim Keri pojavio se na nedjelji mode u Njujorku i dao jedan od najčudnijih intervjua do sada.

U želji da dobije neku izjavu od glumca, novinarka E! news-a ga je zaustavila na crvenom tepihu.

“Sve ovo nema nikakvog smisla. Morate priznati, ovo je potpuno besmisleno. Želio sam da pronađem najbeznačajniju stvar i da joj se priključim, i evo me ”, rekao je glumac. Pomalo zbunjena, novinarka ga je pitala o ikonama koje se slave na događaju, na šta je komičar odgvorio: "Ikone. Da li ti vjeruješ u ikone? Ja vjerujem u ličnosti. Ne vjerujem da postojiš, ali ostavljaš predivan miris u vazduhu."

Stvari su postale pomalo uvrnute kada je Keri nastavio.

"Ja ne verujem u ikone. Ja ne verujem u ličnosti. Vjerujem da mir postoji izvan ličnosti, izvan izuma i prerušavanja. Vjerujem da smo mi polja energije koja plešu samo za sebe. I nije me briga".

Novinarka je nakon toga upitala Kerija zašto se dotjerao za događaj, na šta je Keri odgovorio: "Nisam se dotjerao, ja ne postojim. Postoje samo stvari koje se dešavaju... Stvar je u tome, ovo nije naš svijet. Dobra vijest je da nismo bitni".

Na Filmskom festivalu u Torontu Keri je pokušao da objasni o svoje ponašanje.

“To nisam bio ja. Jednostavno se tako desilo”, rekao je Keri.

"Kao glumac igraš uloge i ako zađeš dovoljno duboko u njih, shvatiš da je tvoja sopstvena ličnost slaba. Iznenada imaš to neko odvajanje gdje se pitaš 'Ko je Džim Keri? A, pa on ustvari ne postoji'. On je samo relativna manifestacija ispoljavanja svjesti i neko mu je dao ime, religiju, nacionalnost, i on je to skupio u nešto što bi trebalo biti ličnost, koja u stvari ne postiji. Ništa, ako dovoljno duboko kopaš, nije stvarno."

"Vjerujem da sam postao poznat da bih napustio tu slavu, i to se i dalje dešava, ali ne sa mnom", rekao je Keri.

"Nisam više dio toga. Dešava se oblačenje, namještanje frizure, intervjuisanje, ali se sve dešava bez mene, bez ideje o 'meni'. Znaš o čemu pričam? To je jedan uvrnut mali semantički skok, koji nije veliki, ali univerzum je između toga i onoga gdje je većina ljudi."

