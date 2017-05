Džoni Dep u filmu "Richard Says Goodbye"

Naredno ostvarenje Džonija Depa, u svjetlu skorašnjijh dešavanja u privatnom životu poznatog glumca, kao da je pisano specijalno za njega.

Reditelj Vejn Roberts priprema film pod nazivom "Richard Says Goodbye". Džoni Dep igraće čojveka kome je saopštena vijest dovoljno jaka da potpuno promijeni njegov život.

Zbog toga će Ričard odbaciti sve maske i društvene norme i živjeti život onako kako želi. On prihvata svaki porok, od pića, cigareta, droge, seksa, pa sve do vređanja svakog ko mu nije po volji, što mu pruža zadovoljstvo kakvo nije imao nikada u životu.

Interesantna stvar je da je ovo drugo ostvarenje reditelja Vejna Robertsa, a prvo je nosilo naziv "Katie Says Goodbye". Ipak, ne postoji nikakvo zvanično saopštenje da su ova dva filma povezana.

Dok ne budemo imali prilike da vidimo kakvo će ostvarenje napraviti Roberts i Dep, poznatog glumca imaćemo, za nekoliko dana, prilike da gledamo u filmu "Pirates Of The Caribbean: Salazar's Revenge", a zatim i u osvarenju Keneta Brane, "Murder On The Orient Express", koje nam u bioskope dolazi 3. novembra.