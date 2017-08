Džonu Klizu sutra nagrada "Počasno srce Sarajeva"

Nagrada “Počasno srce Sarajeva” za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti u okviru 23. Sarajevo film festivala sutra će svečano biti uručena proslavljenom britanskom glumcu i scenaristi Džonu Klizu.

Kliz bi status legende imao i da je u karijeri samo utemeljio "Leteći circus Montija Pajtona", jednu od najuticajnijih televizijskih serija svih vremena.

Sedamdesetih godina je napisao i glumio u seriji "Fawly towers", osamdesetih je snimio film "Riba zvana Vanda" i bio nominovan za Oskara za najbolji scenario.

Krajem devedesetih i početkom milenijuma glumio je u dva filma o Džejmsu Bondu, pojavio se u dva nastavka Harija Potera, pokrenuo je šou "The secret Policeman''s ball", a publiku širom svijeta zabavalja predstavom "John Cleese: His life, Times and current medical problems", za koju je izjavio da "pomjera granice dopuštenog ponašanja na novi, odvratan način".

Dobitnik Počasnog srca Sarajeva kao student je rekao da ne zna ni da pjeva ni da pleše, ali zna da zasmijava ljude i to radi od tada.