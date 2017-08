Džonu Klizu uručeno "Počasno srce Sarajeva"

Nagrada “Počasno srce Sarajeva” za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti u okviru 23. Sarajevo film festivala večeras je svečano uručena britanskom glumcu i scenaristi Džonu Klizu.

Primajući nagradu, Kliz je rekao da mu je čast što se našao u istoj kategoriji sa glumcima koji su prije njega dobili to priznanje poput Roberta De Nira, navodeći da je “Počasno srce Sarajeva” dobio kao komičar, a ne kao glumac.

"Mislim da su komedija i smijeh od ključnog značaja u trenucima u kojima živimo", rekao je Kliz, koji se i na samoj ceremoniji potrudio da opravda svoju “reputaciju” komičara, rekavši da je primjetio neke namrgođene ljude koji ga prate od kako je došao.

Kliz je prethodno prošetao crvenim tepihom, pozdravio se sa publikom koja ga je sa oduševljenjem dočekala i delio autograme.

Džon Kliz je najpoznatiji po svom doprinosu i ulogama u humorističkim serijama "Leteći cirkus Montija Pajtona" i "Fawlty towers", kao i dugometražnim filmovima "Monti Pajton" i "Sveti gral", "Brajanov život po Monti Pajtonu" i "Riba zvana Vanda".

Kliz je zajedno sa cijenjenim psihijatrom dr Robinsonom Skajnerom napisao dvije knjige "Kako preživjeti svoju porodicu", koje su postali bestseleri, a u kojima su se dotakli psihologije, psihijatrije i njihove primjene u životu.

Status legende bi imao i da je u karijeri samo utemeljio "Leteći cirkus Montija Pajtona", jednu od najuticajnijih televizijskih serija svih vremena.

Krajem devedesetih i početkom milenijuma glumio je u dva filma o Džejmsu Bondu, pojavio se u dva nastavka Harija Potera, pokrenuo je šou "The secret Policeman''s ball", a publiku širom svijeta zabavalja predstavom "John Cleese: His life, Times and current medical problems" za koju je izjavio da pomjera granice dopuštenog ponašanja na novi, odvratan način.

Dobitnik Počasnog srca Sarajeva kao student je rekao da ne zna ni pjevati, ni plesati, ali zna zasmijavati ljude i to radi od tada.