Džošua Openhajmer gost SFF-a

Nakon gostovanja na beogradskom festivalu dokumentarnog filma "Beldocs" danas je najavljeno da će proslavljeni američki reditelj sa adresom u Kopenhagenu Džošua Openhajmer biti jedan od gostiju ovogodišnjeg Sarajevo film festivala (SFF).

Openhajmer će na ovom prestižnom filmskom festivalu biti gost programa "Posvećeno", a on će u Sarajevu predstaviti i ostvarenja koja su ga svrstala među najznačajnije filmske autore današnjice.

Režiser će se susresti sa festivalskom publikom tokom predavanja i "Q&A" sesije koji će biti organizovani u okviru programa "Posvećeno".

Filmovi Džošue Openhajmera "The act of kiling" i "The look of silence" će biti prikazani i u okviru programa "Suočavanje s prošlošću", a učesnici će imati priliku da nakon projekcija učestvuju u razgovoru sa ovim istaknutim filmskim autorom.

On je upravo filmom "The act of kiling/Čin ubistva" skrenuo pažnju svjetske javnosti na masovno, organizovano pogubljenje komunista, njihovih pristalica i nedužnih ljudi u Indoneziji šezdesetih godina prošlog vijeka.

U ostvarenju "The look of silence/Pogled tišine" otišao je korak dalje i neke od jezovitih likova, učesnika najbrutalnijeg masovnog organizovanog ubistva u 20. vijeku, koje je upoznao tokom snimanja prethodnog filma, reditelj je nagovorio da pred kamerom vjerno insceniraju i odglume svoje učešće u nedjelima koja su prije pola vijeka počinili.

"Očigledno je da kod njih nema griže savjesti, ali kada se nešto kasnije nađu oči u oči sa bratom jednog od nedužno ubijenih, njihova retorika dobija drugačiji prizvuk", istakao je on jednom prilikom.