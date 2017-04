Džud Lou mladi Dambldor u nastavku "Fantastic Beasts"

Britanski glumac Džud Lou igraće mladog čarobnjaka Albusa Dambldora u najnovijem nastavku popularne franšize o Hariju Poteru.

Nastavak filma “Fantastic Beasts and Where to Find Them“, zasnovanog na romanu Džoane K. Rouling, režiraće Dejvid Jejts, a glavnu ulogu će tumačiti Edi Redmejn.

Među zvijezdama koje učestvuju u projektu našao se i Džoni Dep, koji tumači Dambldorovog protivnika, mračnog čarobnjaka Gelerta Grindelvalda.

Radnja drugog filma u serijalu “Fantastic Beasts” prati Dambldorov život nekoliko decenija prije nego što je postao direktor Hogvortske škole magije i čarobnjaštva.

Snimanje počinje ovog ljeta, a premijera filma planirana je za 16. novembar 2018.