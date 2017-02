'Elle' Pola Verhovena dobitnik nagrade Cezar za najbolji film

PARIZ - Triler "Elle" Pola Verhovena dobio je u petak u Parizu francusku filmsku nagradu Cezar za najbolji film.

"U osnovi u ovom filmu nisam glumila bolje niti gore u odnosu na neke druge filmove, ali čini mi se kako je Elle bio bolje zapažen", kazala je glavna glumica u tom filmu i dobitnica Cezara za najbolju glumicu Izabel Iper.

Cezara za najboljeg glumca dobio je Gaspar Uliel, a nagradu za najboljeg redatelja Kanađanin Ksavier Dolan za film "Its Only the End of the World".

Cezara za najbolju sporednu ulogu dobila je Debora Lukumuena za ulogu u filmu "Divines", dok je nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu dobio Džejms Teri (Chocolat).

Oulaya Amamra i Nils Šnajder dobili su nagrade za najbolje mlade glumce, dok je počasnog Cezara dobio George Clooney.